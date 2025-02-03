Beyoncé vence Grammy de melhor álbum do ano; veja vencedores da premiação

O Grammy, prêmio mais importante da música, chegou em sua 67ª edição. Além de tributos e pedidos de doações para pessoas afetadas pelos incêndios em Los Angeles, a cerimônia foi recheada de discursos políticos contra medidas do governo Donald Trump.
Lady Gaga, por exemplo, defendeu os direitos de pessoas transgênero ao subir ao palco com Bruno Mars para receber o Grammy de melhor performance pop por "Die with a Smile". Já Shakira dedicou o gramofone de melhor álbum pop latino aos imigrantes nos Estados Unidos, que enfrentam deportações depois da eleição de Trump. "Vocês têm valor. Sempre lutarei ao seu lado e das mulheres que trabalham duro para sustentar suas famílias. Vocês são heroinas. Esse prêmio também é de vocês", disse.
O maior vencedor da noite foi Kendrick Lamar, que levou sete estatuetas para casa, incluindo melhor gravação e canção pelo hit "Not Like Us", resposta ao rapper Drake na batalha de rima entre os dois. Em uma edição histórica, Lamar recebeu um dos prêmios de Diana Ross. "Nada é mais poderoso que o rap", disse ele.
Doechii abriu a cerimônia levando o prêmio de melhor álbum de rap. A cantora fez um discurso emocionante relembrando as poucas mulheres que já venceram a categoria. "Tem muitas mulheres negras que estão me assistiondo, e queria dizer que vocês conseguem. Não permitam que projetem estereotipos sobre vocês", disse ela.
A rapper subiu ao palco depois da apresentação de Sabrina Carpenter com o seu hit "Espresso", em um cenário que parecia um palácio. O seu "Short n' Sweet" foi eleito o melhor álbum pop vocal.
Lady Gaga e Bruno Mars fizeram uma apresentação emocionante da música "California Dreamin'", do The Mamas & the Papas, para mobilizar o público a doar, e Billie Eilish de "Birds of a Feather"
Chappell Roan, estrela do pop que alcançou o sucesso no ano passado, apresentou "Pink Poney Club", sobre os clubes LGBTQIA+ em Los Angeles, montada em um enorme cavalo rosa. Roan foi eleita artista revelação e fez um apelo no palco para que as gravadoras deem mais apoio financeiro aos artistas em começo de carreira.
"Prometi para mim mesma que se eu ganhasse um Grammy uma vez na vida, ia pedir que as gravadoras que lucram milhões de dólares com artistas oferecessem um salário e assistência de saúde para aqueles que ainda estão se desenvolvendo", disse. "Gravadoras, a gente ajuda vocês, então vocês precisam ajudar a gente."
Beyoncé levou o Grammy de melhor álbum country pelas mãos de Taylor Swift, em um momento de saia justa na cerimônia -a artista já perdeu o melhor álbum do ano para Swift em uma edição que sua vitória era dada como certa.
Álbum do ano
- "New Blue Sun," André 3000
- "Cowboy Carter," Beyoncé
- "Short n' Sweet," Sabrina Carpenter
- "Brat," Charli XCX
- "Djesse Vol. 4," Jacob Collier
- "Hit Me Hard and Soft," Billie Eilish
- "The Rise And Fall of a Midwest Princess," Chappell Roan
- "The Tortured Poets Department," Taylor Swift
VENCEDORA
- "Cowboy Carter," Beyoncé
Gravação do ano
- "Now and Then", The Beatles
- "Texas Hold 'Em", Beyoncé
- "Espresso", Sabrina Carpenter
- "360," Charli XCX
- "Birds of a Feather", Billie Eilish
- "Not Like Us", Kendrick Lamar
- "Good Luck, Babe!", Chappell Roan
- "Fortnight", Taylor Swift featuring Post Malone
VENCEDOR
- "Not Like Us", Kendrick Lamar
Canção do ano
- "A Bar Song (Tipsy)", Shaboozey
- "Birds of a Feather", Billie Eilish
- "Die With a Smile", Lady Gaga and Bruno Mars
- "Fortnight", Taylor Swift featuring Post Malone
- "Good Luck, Babe!", Chappell Roan
- "Not Like Us", Kendrick Lamar
- "Please Please Please", Sabrina Carpenter
- "Texas Hold 'Em", Beyoncé
VENCEDOR
- "Not Like Us", Kendrick Lamar
Artista revelação
- Benson Boone
- Sabrina Carpenter
- Doechii
- Khruangbin
- Raye
- Chappell Roan
- Shaboozey
- Teddy Swims
VENCEDORA
- Chappel Roan
Melhor performance pop solo
- "Bodyguard", Beyoncé
- "Espresso", Sabrina Carpenter
- "Apple", Charli XCX
- "Birds of a Feather", Billie Eilish
- "Good Luck, Babe!", Chappell Roan
VENCEDORA:
- "Espresso", Sabrina Carpenter
Melhor performance pop duo ou grupo
- "Us", Gracie Abrams featuring Taylor Swift
- "Levii's Jeans", Beyoncé featuring Post Malone
- "Guess", Charli XCX and Billie Eilish
- "The Boy Is Mine", Ariana Grande, Brandy and Monica
- "Die With a Smile", Lady Gaga and Bruno Mars
VENCEDORES
"Die With a Smile", Lady Gaga and Bruno Mars
Melhor gravação de pop dance
- "Make You Mine", Madison Beer
- "Von Dutch", Charli XCX
- "L'Amour de Ma Vie (Over Now Extended Edit)", Billie Eilish
- "Yes, And?", Ariana Grande
- "Got Me Started", Troye Sivan
VENCEDORA
- "Von Dutch", Charli XCX
Melhor álbum pop vocal
- "Short n' Sweet", Sabrina Carpenter
- "Hit Me Hard and Soft", Billie Eilish
- "Eternal Sunshine", Ariana Grande
- "The Rise And Fall Of A Midwest Princess", Chappell Roan
- "The Tortured Poets Department", Taylor Swift
VENCEDORA
- "Short n' Sweet", Sabrina Carpenter
Melhor álbum dance/eletrônica
- "Make You Mine" Madison Beer
- "Brat", Charli XCX
- "L'Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]", Billie Eilish
- "Yes, And?", Ariana Grande
- "Got Me Started", Troye Sivan
VENCEDORA
- "Brat", Charli XCX
Melhor álbum de rock
- "Happiness Bastards," The Black Crowes
- "Romance," Fontaines D.C.
- "Saviors," Green Day
- "Tangk," Idles
- "Dark Matter," Pearl Jam
- "Hackney Diamonds," The Rolling Stones
- "No Name," Jack White
VENCEDORES
- "Hackney Diamonds," The Rolling Stones
Melhor performance de rock
- "Now and Then," The Beatles
- "Beautiful People (Stay High)," The Black Keys
- "The American Dream Is Killing Me," Green Day
- "Gift Horse," Idles
- "Dark Matter," Pearl Jam
- "Broken Man," St. Vincent
VENCEDORES
- "Now and Then," The Beatles
Melhor álbum alternativo
- "Wild God", Nick Cave & The Bad Seeds
- "Charm", Clairo
- "The Collective", Kim Gordon
- "What Now", Brittany Howard
- "All Born Screaming", St. Vincent
VENCEDORA
- "All Born Screaming", St. Vincent
Melhor performance alternativa
- "Neon Pill", Cage the Elephant
- "Song of the Lake", Nick Cave & the Bad Seeds
- "Starburster", Fontaines D.C.
- "Bye Bye", Kim Gordon
- "Flea", St. Vincent
VENCEDORA
- "Flea", St. Vincent
Melhor performance de R&B
"Guidance", Jhené Aiko
- "Residuals", Chris Brown
- "Here We Go (Uh Oh)", Coco Jones
- "Made for Me (Live on BET)", Muni Long
- "Saturn", SZA
VENCEDORA
- "Made for Me (Live on BET)", Muni Long
Melhor álbum de R&B
- "11:11 (Deluxe)", Chris Brown
- "Vantablack", Lalah Hathaway
- "Revenge", Muni Long
- "Algorithm", Lucky Daye
- "Coming Home", Usher
VENCEDOR
- "11:11 (Deluxe)", Chris Brown
Melhor performance de rap
- "Enough (Miami)", Cardi B
- "When the Sun Shines Again", Common and Pete Rock featuring Posdnuos
- "Nissan Altima", Doechii
- "Houdini", Eminem
- "Like That", Future and Metro Boomin featuring Kendrick Lamar
- "Yeah Glo!", GloRilla
- "Not Like Us", Kendrick Lamar
VENCEDOR
- "Not Like Us", Kendrick Lamar
Melhor álbum de rap
- "Might Delete Later", J. Cole
- "The Auditorium, Vol. 1", Common and Pete Rock
- "Alligator Bites Never Heal", Doechii
- "The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)", Eminem
- "We Don't Trust You", Future and Metro Boomin
VENCEDORA
- "Alligator Bites Never Heal", Doechii
Melhor música de rap
- "Asteroids", Rapsody and Hit-Boy
- "Carnival", ¥$ (Kanye West & Ty Dolla $ign), Rich The Kid & Playboi Carti
- "Like That", Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar
- "Not Like Us", Kendrick Lamar
- "Yeah Glo!", GloRilla
VENCEDOR
- "Not Like Us", Kendrick Lamar
Melhor álbum pop latino
- "Funk Generation", Anitta
- "El Viaje", Luis Fonsi
- "García", Kany García
- "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira
- "Orquídeas", Kali Uchis
VENCEDORA
- "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira
Melhor performance solo de country
- "16 Carriages", Beyoncé
- "I Am Not Okay", Jelly Roll
- "The Architect", Kacey Musgraves
- "A Bar Song (Tipsy)", Shaboozey
- "It Takes A Woman", Chris Stapleton
VENCEDOR
- "It Takes A Woman", Chris Stapleton
Melhor performance country em dupla ou grupo
- "Cowboys Cry Too", Kelsea Ballerini e Noah Kahan
- "II Most Wanted", Beyoncé e Miley Cyrus
- "Break Mine", Brothers Osborne
- "Bigger Houses", Dan + Shay
- "I Had Some Help", Post Malone e Morgan Wallen
VENCEDORAS
- "II Most Wanted", Beyoncé e Miley Cyrus
Melhor canção de country
- "The Architect", Kacey Musgraves
- "A Bar Song (Tipsy)", Shaboozey
- "I Am Not Okay", Jelly Roll
- "I Had Some Help", Post Malone e Morgan Wallen
- "Texas Hold 'Em", Beyoncé
Melhor álbum de country
- "Cowboy Carter", Beyoncé
- "F-1 Trillion", Post Malone
- "Deeper Well", Kacey Musgraves
- "Higher", Chris Stapleton
- "Whirlwind", Lainey Wilson
VENCEDORA
- "Cowboy Carter", Beyoncé
Melhor álbum de jazz com vocal
- "Journey In Black", Christie Dashiell
- "Wildflowers Vol. 1", Kurt Elling & Sullivan Fortner
- "A Joyful Holiday", Samara Joy
- "Milton + Esperanza", Milton Nascimento & Esperanza Spalding
- "My Ideal", Catherine Russell & Sean Mason
VENCEDORA
- "A Joyful Holiday", Samara Joy
Melhor trilha sonora para mídia visual
- "A Cor Púrpura"
- "Ficção Americana"
- "Xógun"
- "Duna: Parte 2"
- "Rivais"
VENCEDOR
- "Duna: Parte 2"
Melhor canção para obra audiovisual
- "Ain't No Love in Oklahoma", de "Twisters"
- "Better Place", de "Trolls 3 - Juntos Novamente"
- "Can't Catch Me Now", de "Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes"
- "It Never Went Away", de "American Symphony"
- "Love Will Survive", de "O Tatuador de Auschwitz"
VENCEDORA
- "It Never Went Away", de "American Symphony"
