Bibliocircuito 22 acontece neste fim de semana na Biblioteca Pública de Londrina

O final de semana vai ser agitado na Biblioteca Pública de Londrina. O Bibliocircuito 22 – A Vacina Antropofágica chega com uma programação especial e totalmente gratuita, que começa nesta sexta (27) e prossegue até domingo. O espaço cultural vai ser ocupado durante os três dias com exposição de livros raros, oficinas, palestras, cortejo antropofágico, comilança, debates, sarau literário e shows - com artistas, pensadores e antropófagos de Londrina e de outras cidades.

O Bibliocircuito 22 é um projeto realizado pela APD (Associação dos Profissionais de Dança de Londrina) e Região Norte do PR, com patrocínio da Prefeitura de Londrina – Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), e apoio da Biblioteca Pública de Londrina 70 Anos, da Casa de Cultura da UEL e Rádio UEL FM. Com esta proposta, o projeto busca integrar ainda mais a Biblioteca à circulação artística e cultural de Londrina, a partir do mundo do livro e da leitura.

A abertura do evento será nesta sexta-feira, às 17h30, com a exposição “Macunaíma no coração de Londrina” – acervo do professor Carlos Okawati, colecionador de obras de Mário de Andrade. Na sequência, às 19 horas, acontece um Cortejo nos arredores da Biblioteca - os participantes das oficinas passeiam pelo Bosque Central, pela Concha Acústica (onde a Orquestra Sinfônica do Paraná estará se apresentando em comemoração aos seus 37 anos) e voltam para a Biblioteca, onde o grupo realiza uma ocupação artística do prédio com a performance A Cobra Antropofágica . Esta apresentação é resultado das Oficinas Práticas do Bibliocircuito 22: Artes Performativas (coordenada por Edna Aguiar e Guilherme Kirchheim) e Artes Visuais (coordenação de Alex Lima).





No sábado (28), a programação começa às 14 horas, com a última atividade formativa do projeto, a Oficina Poesia em Pé, de leitura e criação literária, com a escritora Luiza Romão, de São Paulo. Poeta, atriz e slammer, ela integra a Palabreria - Coletiva que investiga o diálogo entre teatro, literatura, performance e vídeo -, e vai coordenar a oficina na Biblioteca do Centro Cultural Lupércio Luppi (região Norte), Aberta a todos que produzem e curtem a poesia viva. Inscrições gratuitas: https://forms.gle/NtTxpZgJ3iGwLYCZ8 (link também disponível no Instagram do projeto: bibliocircuito.londrina).







Às 16 horas, acontece a conferência “Mastigações antropofágicas: A arte de devorar o mundo em Oswald de Andrade”, um bate-papo com Rudá K. de Andrade, historiador de São Paulo, neto da escritora Patrícia Galvão (Pagu) e de Oswald de Andrade. Da Poesia Pau Brasil à Antropofagia oswaldiana, esta conferência traz reflexões sobre história, culinária e literatura. Por uma devoração crítica do mundo! Rudá também vai lançar no Bibliocircuito o livro “A arte de devorar o Mundo: aventuras gastronômicas de Oswald de Andrade”, que será vendido no local.

Sarau Antropofágico e Ritual de Comilança "Além de ícones da Semana de 22, como Mário e Oswald, pensamos também na atualização daqueles ideais modernistas, principalmente a redescoberta de um Brasil real e profundo, por vozes que reivindicam hoje os seus lugares até então invisibilizados pela história oficial, como acontece na arte indígena, feminista e afro-brasileira", destaca Renato Forin Jr., um dos curadores do Bibliocircuito 22.





Ainda para o sábado, às 18 horas, está programado um sarau literário ao ar livre, sob o comando das escritoras Luiza Romão e Karen Debértolis e participação da DeejayFran & MisterRei, do kolletivo02 – Sound Kombi. Estarão se apresentando participantes das Oficinas de Leitura e Criação Literária, além de escritores da cidade e poetas do movimento hip hop. Junto a tudo isso, um delicioso ritual de comilança sobre folhas de bananeiras, em que o público traz comidinhas para consumo próprio enquanto ouve poesia. Em frente à Biblioteca Pública e ao Teatro Zaqueu de Melo.





A programação se encerra no domingo (29). Às 10h30, o artista indígena, cantor e compositor Edivan Fulni-ô faz uma conferência com participação de indígenas da cidade. Nascido em Salvador (BA), Edivan vai apresentar um retrato da realidade dos povos originários, em especial os indígenas nordestinos.





À tarde, tem show na rua, em palco montado em frente à Biblioteca (em caso de chuva, a programação musical será transferida para o Cine Teatro Ouro Verde, com entrada gratuita). Às 15 horas, a banda londrinense Caburé Canela apresenta o show Cabeça de Cobre, uma exploração degustativa de timbres, instigante e profundo. A banda propõe um caminho que explora eletricamente e poeticamente signos e sons. Composições de Carolina Sanches, Lucas Oliveira e Pedro José, com arranjo musical coletivo.





Em seguida, às 16 horas, Edivan Fulni-ô sobe ao palco com sua banda para o show Demarcação Já! O artista indígena mergulha em vários estilos musicais, entre o pop-rock e o eletrônico, sem perder a identidade de seu povo. Edivan traz reflexões históricas e contemporâneas sobre os indígenas - a invasão das terras, o convívio em um campo de guerra, onde a luta é diária em defesa do território e da identidade. O show também terá participação de indígenas de Londrina.





Em tempo: ao longo do evento, na frente da Biblioteca, haverá feirinha de artesanato e de livros novos e usados.