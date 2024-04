Semana de Arquitetura encerra neste sábado com show de Kiko Jozzolino em shopping de Londrina

A Semana de Arquitetura e Design encerra neste sábado (27) com o pocket show Festival de Blues, aberto ao público, com o músico Kiko Jozzolino, às 13h no Aurora Shopping. O evento está marcado para começar um pouco antes às 12h com a mesa-redonda no palco central do Shopping sobre "90 anos da Arquitetura de Londrina e o que esperar dos próximos 90".







Desde terça-feira, dia 23, grandes nomes do segmento no País participaram de palestras, debates, painéis, oficinas e atividades como uma galeria de arte especialmente idealizada para o evento, no Shopping.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Promovida pelo Grupo Somma, associação de empresas do setor, a Semana de Arquitetura e Design trouxe a Londrina expoentes do setor como Os Decornautas: a dupla Allex Colontonio e André Rodrigues que tem 115 mil seguidores no instagram e abala o mercado editorial brasileiro.





Rafael Botta, fundador da Pontto, empresa organizadora da Semana, disse que a proposta foi a de proporcionar um espaço para o intercâmbio de conhecimentos, experiências e tendências emergentes, “promovendo o crescimento e a evolução contínua da comunidade local de arquitetura e design”. Ele observa que a Semana foi também uma oportunidade para a conscientização pública sobre o impacto do design e da arquitetura no ambiente construído e na qualidade de vida das pessoas, destacando sua importância para o desenvolvimento sustentável e a melhoria das cidades.

Publicidade





Praça do Aurora Shopping foi adaptada para o evento





A praça de eventos do Aurora Shopping foi totalmente adaptada para a Semana, com o espaço idealizado por cinco escritórios de arquitetura especialmente para o evento. A arquibancada em torno do palco principal, com capacidade para até 200 pessoas ao redor do convidado, proporcionou um ambiente íntimo e envolvente.

Publicidade





Uma galeria montada no primeiro piso do Aurora Shopping, na área de expansão (próxima dos elevadores) foi um dos pontos altos da Semana. Com capacidade para receber pelo menos 100 pessoas simultaneamente, esta galeria foi um ponto de encontro para os amantes da arte e do design, oferecendo uma variedade de exposições e instalações para apreciação do público.





Durante toda a Semana, houve também eventos externos em alguns espaços alternativos da cidade como o Museu de Artes de Londrina, Bar Valentino, Sicredi Dexis e Praça dos Pioneiros (Gleba Palhano). https://semanadearquitetura.com.br/ .





LEIA TAMBÉM: