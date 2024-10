Bruno Mars prepara shows com 24 músicas no Brasil; veja set-list

Nesta sexta-feira (04), em São Paulo, tem início a turnê "Live in Brazil" de Bruno Mars, seguindo o show beneficiente que aconteceu na terça-feira (01), também na capital paulista.



A expectativa é que o cantor, considerado o novo rei do pop e muito celebrado no Brasil, passeie por diferentes fases de sua carreira, misturando antigos e novos clássicos de sua carreira, em um show pensado para todos os tipos de fãs.

O show deve incluir 24 músicas, considerando as canções que tem sido incluídas em suas últimas apresentações. Com hits como "Locked Out of Heaven, "Billionaire" e "Just The Way You Are", sucessos mais recentes como "24K" e canções em que participou como convidado, como "Nothin' On You" e "Young, Wild & Free", Mars se prepara para os 14 shows que apresentará um ano após duas entusiasmadas participações no festival The Town, que teve a sua primeira edição em São Paulo, no ano passado.



A turnê tem início na cidade de São Paulo, onde Mars se apresenta no Estádio do MorumBIS, nos dias 4, 5, 8, 9, 12 de outubro. Em seguida, é a vez do Rio de Janeiro, onde ele se apresenta no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, nos dias 16, 19 e 20 de outubro. Depois, segue para Brasília, no Mané Garrincha, em 26 e 27 de outubro, e se apresenta em Curitiba nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, no Estádio Major Couto Pereira. A série de apresentações se encerra em Belo Horizonte, no dia 5 de novembro, no Mineirão.

Veja as faixas que vêm sendo tocadas nos shows do cantor:



"24K Magic"

"Finesse"

"Treasure"

"Liquor Store Blues" / "Billionaire"

"Perm"

"Calling All My Lovelies" / "Wake Up in the Sky"

"That's What I Like" / "Please Me"

"Versace on the Floor"

"It Will Rain"

"Marry You"

"Runaway Baby"

"Fuck You" / "Young, Wild and Free" / "Grenade" / "Talking to the Moon" / "Nothin' on You" / "Leave the Door Open"

"When I Was Your Man"

"Locked Out of Heaven"

"Just the Way You Are"

"Uptown Funk"

Bruno Mars em São Paulo



Quando: 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro

Onde: Estádio do Morumbi - praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Preço: a partir de R$ 470

Classificação: 14 anos. Menores de 6 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Link: https://www.ticketmaster.com.br/

Bruno Mars no Rio de Janeiro



Quando 16, 19 e 20 de outubro

Onde Estádio Nilton Santos - r. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro

Preço a partir de R$ 550

Classificação 14 anos. Menores de 6 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Link: https://www.ticketmaster.com.br/

Bruno Mars em Brasília



Quando: 26 e 27 de outubro

Onde: Mané Garrincha - SRPN Portão 1, SRPN - Asa Norte, Brasília

Preço: a partir de R$ 550

Classificação: 14 anos. Menores de 6 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Link: https://www.ticketmaster.com.br/

Bruno Mars em Curitiba



Quando: 31 de outubro e 1º de novembro

Onde: Estádio Major Couto Pereira - r. Amâncio Moro S/N - Alto da Glória - Curitiba

Preço: a partir de R$ 650

Classificação: 14 anos. Menores de 6 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Link: https://www.ticketmaster.com.br/





Bruno Mars em Belo Horizonte



Quando: 5 de novembro

Onde: Estádio Mineirão - av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte

Preço: a partir de R$ 590

Classificação: 14 anos. Menores de 6 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Link: https://www.ticketmaster.com.br/