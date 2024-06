Cantora Ana Cañas é mais uma atração confirmada Virada Cultural 2024 em Maringá

A Virada Cultural que acontece no dia 14 de julho, na Praça do Antigo Aeroporto em Maringá tem mais uma atração nacional confirmada: a cantora Ana Cañas um dos grandes nomes recentes da MPB. São 17 anos de carreira, com seis álbuns gravados em estúdio e três ao vivo.





Ana Cañas apresentará um repertório variado, com composições próprias, como ‘Esconderijo’ e ‘Será Que Você Me Ama?’ e outros sucessos da música brasileira, incluindo ‘Pra Você Guardei O Amor’, parceria com Nando Reis, além de canções do cantor Belchior, a quem homenageou com um especial ao vivo, que lhe garantiu o Prêmio APCA de Melhor Show do Ano, em 2022.

Essa é a segunda vez que a cantora Ana Cañas se apresenta no Evento. Em 2021, ela fechou a programação do festival com um show intimista no Teatro Reviver Magó, que também teve transmissão online devido ao cenário de pandemia.





Além da cantora no dia 13 de julho, o rapper Emicida vai apresentar os grandes sucessos dos 20 anos de carreira. O festival ocorrerá nos dias 13 e 14 de julho com 16 horas de programação com artistas locais, DJs, dança, teatro, circo, cinema e cultura popular.