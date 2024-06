Terra Celta leva show interativo e divertido para RU da UEL

Créditos: Maria Tereza Nascimento Publicidade



Para aqueles que não foram sortudos com a dinâmica, ainda tiveram a chance de ganhar em um sorteio. Esse foi o caso de Gabriel Veríssimo, estudante de Letras Vernáculas, que curtiu a apresentação e participou da dinâmica. "Eu fiz a divulgação pra todo mundo e foi maravilhoso participar das danças, comemorar com o pessoal, gritar e dançar."

Além das dinâmicas, o vocalista da banda ainda se juntou aos estudantes durante algumas músicas para dançar e cantar em conjunto, o que, para Gabriel, foi a parte mais legal da apresentação. "O pessoal ficou vidrado no violino chegando perto, nele descendo pra dançar e cantar junto com o pessoal. Foi algo muito único." Publicidade

Com mais de 20 anos de estrada, a banda londrinense já tocou em palcos nacionais e internacionais, como o Rock in Rio Lisboa e Rock in Rio Las Vegas. Atualmente, acumulam mais de 12 milhões de plays em plataformas de streaming, 13 milhões no YouTube e milhares de seguidores nas redes sociais.

A proposta da banda é unir o estilo de música irlandês e celta com letras em português, mas também possuem canções em inglês. O que torna a banda única é a junção da comédia com o estilo musical diferente. Publicidade

Criada em 2005, o grupo já tinha se apresentado na universidade no aniversário de 17 anos da Rádio UEL, em 2007. Assim, os alunos daquela época, que hoje voltam ao câmpus como professores, também aproveitaram o show, como é o caso do professor do Departamento de Comunicação, 32, Heron Heloy.

"Pra minha geração, especificamente, é muito legal, porque a gente escutava Terra Celta durante a faculdade, então é uma banda que tem memória afetiva pra galera da minha idade. E hoje estar revendo eles e ver que a galera mais nova tá conhecendo e curtindo, pra mim é muito legal e mostra que música boa é música boa em qualquer momento, em qualquer geração", explica. Publicidade

Para Nilo Ghadban, calouro de Serviço Social, o show foi uma surpresa muito boa, já que ele não estava sabendo da apresentação e tinha ido ao RU para almoçar. " Eu vim aqui só pra almoçar e ganhei uma showzão. Achei a música bem bacana e eles tocam muito bem. Também achei muito bacana as dinâmicas que eles fizeram com a gente."

A banda Terra Celta é composta por Alexandre Garcia (acordeon e teclado), Bruno Guimarães (baixo), Eduardo Brancalion (guitarra e violão), Elcio Oliveira Filho (vocal, violino, nyckelharpa, gaita de fole, flauta e bandolim) e Leonardo Caciona (bateria). Os integrantes são ex-alunos da UEL.

Rádio UEL A Rádio UEL é uma rádio educativa com a programação voltada para música, principalmente brasileira, e informação. Os programas são voltados para a cobertura da cultura local, nacional e internacional, além de notícias e eventos que acontecem dentro da UEL.

Jersey Gogel, diretor de programação, destaca que a Rádio UEL acredita que pode ir além de simplesmente transmitir o sinal e ser mais proativo na cobertura da cultura londrinense. Assim, um dos passos foi trazer essa cena cultural de Londrina para dentro da universidade.

"Tentamos ficar como um ponto de referência para fazer esse contato da academia com a comunidade, foi dentro desse pensamento que a gente organizou isso", conta.

Sobre a banda Terra Celta, Jersey diz que a escolha foi feita pensando que o grupo é muito significativo no cenário musical de Londrina e que a apresentação foi uma maneira de fazer uma retomada desse tipo de show na universidade e também uma retomada da banda no pós-pandemia.