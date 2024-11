Casa da Vila em Londrina terá tradicional 'Forró do Aluguel' neste domingo

A Vila Cultural Casa da Vila promove, neste domingo (3), mais uma edição do Forró do Aluguel, com muita alegria, brasilidade e resistência cultural. O evento será das 19h às 23h, na sede da Casa da Vila, localizada na rua Uruguai, 1.656, vila Brasil.





É aberto a todos os públicos, e os ingressos podem ser adquiridos a R$ 15. O valor arrecadado será totalmente revertido para a cobertura dos custos básicos e melhoramentos no espaço. No perfil do Instagram da Vila Cultural, há o sorteio de um ingresso.

A abertura terá discotecagem da DJ Luciana Teles, seguida pela apresentação do Trio Caviúna, que participa do Forró do Aluguel desde o início, há 9 anos.





“Além das atrações musicais, a festa é um local de encontro da resistência cultural. Esse espaço é hoje a Vila Cultural Casa da Vila, mas existe desde 2006, e por muito tempo foi um espaço de cultura colaborativa independente”, explica a produtora do evento, Fernanda Nasser.

A festa reúne aproximadamente 100 pessoas por edição. Além das apresentações, haverá a comercialização de empanadas bolivianas, água, refrigerantes, cachaça e cerveja.





O evento surgiu em 2015, quando o espaço ainda não recebia recursos do Município, como uma forma de contribuir para o pagamento de aluguel, água e luz - intenção que se mantém até hoje. O Forró do Aluguel é promovido mensalmente, tradicionalmente no espaço da Casa da Vila.

“O Forró do Aluguel reavivou a cultura do forró na região nos últimos tempos, além de trazê-la também para o público mais jovem. De certa forma, ele trouxe essa oportunidade para as pessoas se aproximarem e interagirem, já que o forró por si só já tem essa questão do encontro”, diz Rafael Rosa, produtor do evento e vocalista do Trio Caviúna.





Rosa lembra que, conforme o projeto foi se desenvolvendo, atraiu cada vez mais novos artistas para se aventurarem no gênero do forró.





A Vila Cultural Casa da Vila é um local de residência de vários coletivos artísticos e centro de oficinas, ofertadas gratuitamente ou mediante valores acessíveis.





