CCXP tem cenário da novela 'Vale Tudo' para o público fingir que é Odete Roitman

A CCXP, maior feira de cultura pop do Brasil, está de volta para sua 11ª edição, no pavilhão São Paulo Expo, entre quinta-feira (5) e domingo (8). O evento paulistano tem a mesma cara de sempre -filas enormes, estandes de filmes e séries, muitas lojas com preços salgados, e um persistente empurra-empurra.





Mas há uma novidade. A Globo caprichou no seu estande, se equiparando pela primeira vez aos dos estúdios internacionais, como Warner e Amazon, que historicamente dominam a feira.





Em celebração ao centenário que completa no ano que vem, a emissora montou cenários espaçosos para promover seus lançamentos, como o aguardado remake de "Vale Tudo", próximo folhetim das nove.





O público que encarar a fila vai entrar numa recriação da sala de estar da mansão de Odete Roitman, a vilã emblemática da novela. Em meio à escada luxuosa e ao sofá branquíssimo, os visitantes decoram roteiros prontos, e depois são gravados simulando cenas como as em que Odete chama brasileiros de pobres, por exemplo. É a chance de virar ator da Globo por alguns minutos.





A emissora montou ainda um cenário que tenta emular a caatinga para vender "Guerreiros do Sol", novela que deve estrear no Globoplay em abril. Tem também uma lojinha que reúne canecas estampadas com o rosto da apresentadora Ana Maria Braga e camisetas temáticas de personagens como a vilã Carminha, de "Avenida Brasil", e a própria Odete Roitman.





Nem todos os canais brasileiros se esforçaram. Mais a frente, o estande do SBT, muito mais tímido, tenta empolgar quem passa com uma atividade do quadro humorístico "Câmeras Escondidas" -que estava interditado já nas primeiras horas do evento, na noite desta quarta-feira (4), em uma prévia para imprensa e convidados.





No caso dos estúdios internacionais, a Warner criou uma brincadeira com blocos de "Minecraft", jogo de sucesso que vai virar filme no ano que vem, enquanto a HBO montou um cenário para fotos inspirado na sua série recém-finalizada "Pinguim", do universo do Batman.





Em outro corredor, funcionários do estande da Apple TV+ convidam o público para fazer uma cirurgia na mente -de mentira, é claro-, numa promoção da série "Ruptura", que volta para a segunda temporada no próximo mês. Parte do elenco vai à feira para um painel neste sábado.





A Netflix não está no evento, mas sua série "Arcane" sim, como tema de um estande da Riot Games. A animação adulta, que acaba de finalizar sua nova temporada, é inspirada no jogo League of Legends. O espaço atrai os fãs com cosplayers dos personagens principais e cenários para fotos.





Ainda no universo dos games há um estande do próximo filme do "Sonic", com máquinas de fliperama, e outro que promove os jogos de videogame de "Harry Potter", com uma simulação de quadribol, o esporte dos bruxos.





Fãs de escape room vão encontrar algumas opções. A Paramount+ fez brincadeiras de fuga baseadas nas séries "Dexter: Pecado Original" e "Yellowjackets", que deve lançar sua terceira temporada no ano que vem.

O Amazon Prime Video, por sua vez, montou uma torre para promover "Os Anéis do Poder", sua série do universo "O Senhor dos Anéis", fez outro estande para "Fallout", e mais um para "The Boys".





A Disney, que inaugurou no mês passado sua própria feira no Brasil, a D23, limitou sua participação na CCXP à venda de objetos licenciados. Bonecos do monstrengo azul Stitch, que vai aos cinemas no live-action "Lilo e Stitch" em maio, lotam as prateleiras do seu estande.