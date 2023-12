Concha Acústica de Londrina terá Banda Nova Funcart neste domingo

O coletivo Banda Nova promove nova edição neste domingo (17), das 17h às 20h, para encerrar a programação da Mostra Cultural Funcart - 30 Anos de Arte e Cultura. As apresentações musicais serão na Concha Acústica de Londrina, na rua Piauí, 130, centro. Com entrada gratuita, é aberto ao público em geral.





O público poderá conferir show da londrinense Heloisa Trida com o show “Mulheres do Brasil”, acompanhada por outras músicos que, juntos, vão homenagear as grandes vozes femininas da música brasileira.

Publicidade

Publicidade





Outra atração será o Grupo Maracajá, para proporcionar uma jornada musical única ao misturar o estilo eletrônico com instrumentos acústicos e composições resultando em uma performance envolvente.





De acordo com o coordenador de produção do projeto Banda Nova, João Ribeiro, a apresentação de domingo integra a Mostra Cultural. Desta maneira, dentro dos 30 anos da Funcart (Fudação Cultura Artística de Londrina), da Escola de Dança e dos 28 anos da Escola de Teatro estão, também, os 14 anos da Banda Nova, que já caminha para a15ª edição e conta com projetos aprovados para o ano que vem.

Publicidade





Ribeiro detalhou que a escolha pela cantora Heloisa Trida e pelo Grupo Maracajá foi motivada pelo fato de que são dois grupos representativos, que trazem ao público londrinense uma amostra rica em uma mostra cultural tão importante. “A Heloisa é uma das joias de Londrina com uma voz incrível e uma capacidade de interpretação muito boa. Então, o show, acompanhado de músicos locais, conta com um repertório que vai desde Elizeth Cardoso até Marina Sena, prometendo surpreender os amantes da música brasileira. Já o Grupo Maracajá é uma banda londrinense em atuação há mais de cinco anos com uma sonoridade única, mesclando a magia da produção musical eletrônica com instrumentos acústicos como flautas e saxofones. Além disso, contam com uma performance no qual as letras trazem temáticas sociais, íntimas de uma forma bem animada com uma performance interessante”, destacou.





Com 14 anos, o Banda Nova, que surgiu como uma iniciativa da Funcart, busca incentivar bandas locais, oferecendo palco profissional e contribuindo para a difusão da música autoral em Londrina. A partir disso, o projeto proporciona a oportunidade de realizar apresentações de trabalhos artísticos com uma estrutura e equipe profissional ofertando uma série de apoios e serviços de incentivo.

Publicidade





Mostra Cultural Funcart - 30 Anos de Arte e Cultura





Desde o dia 11 de dezembro, a Funcart reuniu uma programação de apresentações artísticas a fim de comemorar o aniversário de 30 anos. Ao todo, foram cinco apresentações no mês de dezembro que incluíram o ballet, teatro, performances e, por fim, o coletivo Banda Nova.





A Funcart nasceu em 1993, a partir da necessidade de um grupo de artistas e incentivadores da arte de organizar a produção artística que já acontecia de maneira descentralizada. Portanto, são 30 anos de satisfação ao ver profissionais atuantes em palcos de todo o Brasil e que começaram no espaço.





A Mostra Cultural Funcart é uma realização da Funcart, com apoio e patrocínio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura) via Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). Conta ainda com o patrocínio da Itaipu Binacional, apoio do Museu Histórico de Londrina e da UEL (Universidade Estadual de Londrina).