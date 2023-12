Postagem utiliza notícia do Bonde para criar 'fake news' sobre qualidade da água em Londrina

Uma postagem que utiliza matéria do Portal Bonde publicada na quarta-feira (13) passou a circular nas rede sociais criando receio em relação ao consumo de água potável fornecida pela Sanepar. A publicação mentirosa tira do contexto a matéria, verdadeira, sobre cheio e gosto característicos na água, percebidos pelos consumidores desde o início da semana. A manipulação é uma tentativa de alarmar a população acerca de uma falsa possibilidade de infecção intestinal. A postagem com o falso alerta, atribuído à Sanepar, instrui a não consumir água da torneira "até normalizar". Entretanto, ao relatar o trabalho da companhia para eliminar o odor e o sabor, o Portal Bonde reforçou que a empresa garante a potabilidade da água, conforme os parâmetros técnicos exigidos para o consumo humano.





Diante da "fake news", a companhia voltou a reforçar, nesta sexta-feira (15), trecho da nota enviada na quarta.





“A Sanepar está trabalhando para remover, nas diferentes etapas do processo de tratamento, os elementos que alteraram gosto e cheiro da água captada no Rio Tibagi nos últimos dias. Todos os parâmetros requeridos pela Portaria 888/21, do Ministério da Saúde, que garantem a potabilidade da água estão sendo atendidos. A água distribuída, portanto, é própria e pode ser consumida. A percepção de gosto e cheiro está ligada à sensibilidade de cada indivíduo, mas não interfere na qualidade do produto.”



Este não é o único material jornalístico do Grupo Folha de Comunicação tirado do contexto em redes sociais para causar pânico na população nesta semana. Outra mensagem resgata reportagem de novembro de 2022, sobre braço humano encontrado em estação de tratamento de água da Sanepar, numa tentativa de atrelar uma suposta causa à alteração de gosto e sabor da água fornecida.



A direção da companhia já explicou que material orgânico proveniente de algas do Rio Tibagi provocaram a situação, percebida por servidores da Sanepar já no último sábado (9), e iniciado o tratamento desde então. A presença da matéria orgânica, entretanto, não altera a potabilidade da água, conforme a empresa.