Dia das Bruxas em Londrina tem cinema e música

Preparem a fantasia e explorem a imaginação. No próximo sábado (2), acontece a 2° edição do Londrina Horror Story no Tsuru Centro de Eventos a partir das 11h. Para esta edição, os idealizadores resolveram trazer a temática ‘noir’ - filmes que contam histórias de suspense e traição, com um estilo visual e narrativo que marcou as décadas de 40 e 50.





De acordo com Pillar Cremonezi Santana, organizadora do Londrina Horror Story, “o conceito noir representa um dos pilares estéticos e temáticos do evento, trazendo um toque de mistério, atmosfera sombria e elementos de suspense característicos desse estilo”.

Além do horror, a proposta é promover uma feira temática voltada para o cinema, TV, literatura, games, música e cultura pop. Para isso, o evento terá a presença de diversos lojistas, shows temáticos com bandas e DJs, performances artísticas inspiradas no estilo noir, sessões de curtas de terror e jogos.





Na última edição, o evento reuniu cerca de mil pessoas no Espaço Villa Rica.





