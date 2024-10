Halloween do BarBearia de Londrina tem banda de São Paulo

A tradicional festa de Halloween do BarBearia de Londrina comemora 10 anos neste sábado (26), unindo música underground, decoração temática e a já conhecida "vontade de fazer uma festa de terror diferente”. A Killtino – trocadilho com a rua Quintino Bocaiuva, onde fica o bar – começa a partir das 20h e tem entrada gratuita, contando com contribuições espontâneas.





O evento havia sido interrompido durante a pandemia e retornou em 2023. Desta vez, a principal atração será a apresentação da banda paulistana Mental Abstrato. Em sua primeira mini turnê por Londrina, o grupo esbanja originalidade para mesclar dois diferentes gêneros: o jazz contemporâneo e o hip hop.

“A galera pode esperar uma performance com uma vibe bem contagiante e uma entrega muito sincera com o nosso melhor. Venham abertos para uma viagem sonora urbana, de muito groove e jazz rap com toda a versatilidade e criatividade da música brasileira contemporânea, perfeita para explorar o lado mais experimental do nosso som”, convida Glauber Marques, percussionista do grupo. Para a FOLHA, o músico, conhecido como Omig One, também garantiu estar animado para tocar pela primeira vez na cidade.





A discotecagem será comandada pelo londrinense Mhorula, garantindo que a pista continue animada até altas horas. O público fantasiado ganhará brindes da organização da festa.





