Encontro de palhaços transforma Londrina num grande picadeiro

Trupes do interior de São Paulo, Brasília, do Paraná e da Argentina se encontram em Londrina de sábado (17) até 25 de maio para a quinta edição do Rolé - Encontro de Palhaçaria, que promete transformar a cidade num grande picadeiro. As apresentações serão na Vila Triolé, zona oeste, palco principal do evento. Além dos espetáculos, estão programadas oficinas e apresentações nos distritos rurais da cidade. Tudo gratuito.

Rolé é a gíria para um encontro que leva a um passeio. O termo representa muito bem a ideia do projeto: provocar o encontro entre os artistas locais e os seus iguais de outros lugares do Brasil e exterior para o fortalecimento dos circuitos culturais em Londrina.

A figura do palhaço, presente na história da humanidade desde tempos imemoriáveis, é capaz de trazer muitas reflexões e, com o riso como pano de fundo, leva a reflexões mais profundas sobre a sociedade e o nosso tempo, ensinando que rir de si mesmo ajuda a fazer da caminhada algo mais leve contra as durezas do cotidiano.

Para Alexandre Simioni, coordenador geral do evento, esse formato ganhou força depois da pandemia. “O encontro ficou maior, a troca entre os artistas, mais intensa e até para o público, com uma programação mais concentrada e uma movimentação intensa no bairro. Entendemos que assim seria mais potente, um encontro de palhaços que é uma grande festa”, diz.

As apresentações são gratuitas, mas com a possibilidade de contribuição espontânea, passando o chapéu, seguindo uma tradição da arte de rua. “A arte no Rolé é arte pública, de rua. As pessoas podem vir preparadas para contribuir no chapéu, mas se não puderem, devem vir, assistir, se divertir e contribuir em outro momento. O chapéu é o valor que o público dá ao trabalho do artista de acordo com a sua realidade não sendo, neste caso, uma relação somente de preço”, comenta Simioni.

MARATONA DE RISADAS

A programação abre no sábado (17) às 17h, com Los Circolos (Campinas – SP) e o espetáculo “La Trattoria”, que mostra uma dupla atípica de sócios às voltas com a inauguração de um restaurante típico. Esio Magalhães e Vitor Poltronieri levam à cena um espetáculo de imagens e sensações provocadas pelo jogo de dois caricatos personagens explicitando relações que oscilam desde opressões e tiranias sutis, à percepção e constatação de codependência.

No mesmo dia, às 19h, é a vez do Circo Travessia, de Brasília (DF), com a montagem “Parabólica Show”, que mostra um programa de TV inusitado que vai receber pela primeira vez uma convidada superpoderosa, com uma personalidade que vai acabar se chocando com aquela da apresentadora diferentona.





No domingo (18), às 17h, com a Humatriz Teatro de Jacarezinho (PR), o espetáculo para jovens e adultos, com classificação indicativa 10 anos, “Mortes Ardentes, Paixões Enterradas”, criado a partir do encontro de dois grandes nomes da palhaçaria feminina no Brasil: Silvia Leblon e Adelvane Néia, ambas com mais de trinta anos de carreira e que pela primeira vez se encontram para um espetáculo teatral com dramaturgia cem por cento original e escrita sob medida para elas.

No segundo horário, às 19h, o Cabarézin da Nega, de Brasília (DF), com um grupo de palhaços e uma banda, juntos para um espetáculo feito de sinfonias de bobagens, afinadas em “rir sem dó”. Um verdadeiro cabaré irreverente, excêntrico, desconhecido internacionalmente, para toda a família, orquestrado pela maestra Madame Froda. Todas as apresentações acontecem na Vila Triolé.





NO CENTRO

A programação segue no dia 21, quarta-feira, e dessa vez, desembarca na Concha Acústica, no centro de Londrina, às 19h, com uma grande festa com artistas participantes do festival e convidados. No Cabaré do Rolé eles apresentam seus próprios números em um grande espetáculo de variedades palhacísticas e circenses.





A ação é resultado da atividade de intercâmbio, onde artistas participantes realmente se encontram para trocar experiências e debater sobre o fazer artístico na linguagem da palhaçaria.





Na quinta (22), às 19h, o Rolé é na Feirada Sabbi na Avenida Serra da Esperança, no Jardim Bandeirantes, com “A Banda do Jerônimo”, do Circo Caramba, de Americana (SP).





O final de semana começa com a programação voltando para a Vila Triolé com “Rádio Atalalaia” no sábado (24), com o grupo Filhas da Fruta de Curitiba (PR), às 17h e às 19h, tem “Yo Soy Américo” com Cami Basterra, da Argentina.





No domingo (25), último dia da programação do Rolé 2025, Londrina aparece representada com o “Amma Circo Show” da Cia. Amma, às 17h e depois, às 19h, tem “Jerônimo Show” com o Circo Caramba, de Americana (SP).





O encontro de palhaços que ocorre em Londrina é uma referência nacional. De acordo com Gerson Bernardes, produtor executivo do Rolé 2025, a possibilidade de intercâmbio atrai artistas de várias partes do País e até do exterior. “Fazer tudo isso acontecer aqui, na Vila Triolé, perto da vizinhança que nos acolheu e da qual fazemos parte, também é uma alegria. Uma arte popular que também levamos para o Centro, com o Cabaré na Concha Acústica. Continuamos nossa caminhada, na direção da diversidade, o mais plural e colorido possível e sempre com mais gente se juntando ao cortejo feliz. Um encontro de verdade”, afirma.





OFICINAS





O Rolé 2025 também leva quatro espetáculos para apresentações em escolas de distritos rurais de Londrina durante o período do encontro. Estas atividades visam ampliar o alcance das atividades do projeto, que já acontece quase em sua totalidade em bairro descentralizado. Dentro das atividades formativas, estão programadas três oficinas: “A Mímica, a Atuação e a Comicidade Física”, com Elisa Carneiro (dia 19, das 19h às 22h), atriz e palhaça natural de Brasília, formada em Bacharelado em Artes Cênicas pela UnB; pesquisadora inquieta, apaixonada e incansável das linguagens e possibilidades da comicidade, buscando desvendar os caminhos da fisicalidade para causar o riso e tocar o coração das pessoas.





No dia 20, sempre das 19h às 22h, Lelê Martins conduz a Oficina de Criação de Portfólio. No dia 23, é a vez de Camila Basterra, artista circense da Argentina, ministrar a oficina “Risco Cômico”, onde ela ensina como habitar um estado de diversão e se conectar com a própria essência e com o público. Todas as oficinas acontecem na Vila Triolé, são para quem tem mais de 16 anos e as inscrições são gratuitas. É possível se inscrever para mais de uma, e as vagas são limitadas, com 50% delas destinadas para pessoas que se autodeclaram negras, indígenas ou PCDs.





ACESSIBILIDADE





Todos os espetáculos da grade de programação do Rolé 2025 contam com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para espectadores surdos. Audiodescrição para o público cego e com baixa visão também estará disponível em todos os espetáculos na Vila Triolé.





A programação completa do Rolé 2025, sinopse dos espetáculos e informações sobre as oficinas estão disponíveis no site do evento: www.aspa.art.br/role/.



