Espetáculo em Curitiba celebra 40 anos de carreira da atriz Grace Gianoukas

Abrindo as comemorações de 40 anos de carreira no teatro, a atriz, autora e diretora Grace Gianoukas estará em Curitiba nos dias 12 e 13 de novembro (sexta-feira e sábado) com o espetáculo Grace em Revista, no Teatro Fernanda Montenegro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ela, que acaba de finalizar a novela Salve-se Quem Puder, na rede Globo, onde viveu a carismática personagem Ermelinda, agora segue turnê pelo país.

Continua depois da publicidade





O show foi concebido para ser apresentado em diferentes espaços para atender aos pedidos de fãs de todo o Brasil, pessoas que acompanham sua carreira desde o início, novas gerações que só conheceram seu trabalho pelos DVDs da Terça Insana ou pelos vídeos postados na internet e novos fãs que conheceram seu trabalho recentemente através de suas personagens marcantes na televisão.





Grace em Revista é um show que, como o próprio nome sugere, traça um panorama das principais criações cômicas da atriz.

Continua depois da publicidade





Sem sair de cena nem um minuto, Grace vai contando histórias engraçadas e emocionantes que viveu nesses anos, sua luta como mulher e cidadã para transformar o palco da comédia num espaço de questionamento, de combate ao preconceito, de respeito às minorias e transformação social.





Assim se abre uma passarela para que Grace possa incorporar suas personagens mais icônicas, contando de onde surgiram as ideias para suas criações.





Grace em Revista apresenta trechos de personagens memoráveis, de seu projeto Terça Insana, como Aline Dorel, Santa Paciência, Advogada do Diabo, Adolescente Girassol, Preguiça, Mulher Limão e Cinderela.





Palco pra quê?





Nos dias 10 e 11 Grace também vai ministrar o workshop Palco Pra Quê?





Serão dois encontros onde atores e não atores vão poder refletir sobre a construção de textos autorais, sempre pensando na crítica construtiva através do humor e do respeito, sem recorrer ao riso fácil de piadas prontas e muitas vezes preconceituosas.





Será um convite para a construção de uma cena autoral a partir das vivências individuais de cada participante e suas percepções da sociedade e do mundo.





No segundo dia do encontro os participantes serão convidados a apresentarem solos que serão analisados pela Grace. Uma ótima oportunidade para os participantes apresentarem seus trabalhos para uma diretora que descobriu e lançou vários atores e atrizes no cenário nacional.









Serviço espetáculo:





Grace em Revista – 40 anos de carreira





- Data: 12 e 13 de novembro (sexta-feira e sábado)





- Horário: 20h





- Local: Teatro Fernanda Montenegro – Shopping Novo Batel – Alameda Dom Pedro II, 255 – Batel





- Duração: 100 minutos





- Classificação: 16 anos





- Telefone: (41) 32244986





Valores ingressos:





- Sexta-feira:





Inteira: R$ 100,00





Descontos Legais: R$ 50,00





Cartão Disk Ingressos: R$ 50,00





Vacinado 2 Doses – R$ 35,00





- Sábado:





Inteira: R$ 100,00





Descontos Legais: R$ 50,00





Cartão DiskIngressos: R$ 50,00





Venda Online: www.diskingressos.com.br





Descontos Legais: 50% para estudantes, jovens de baixa renda, doadores de sangue, PNE, Idosos, Portadores de Câncer e Professores.





A concessão do direito ao benefício da meia-entrada é assegurada em 40% (quarenta por cento) do total dos ingressos disponíveis para cada evento. O Teatro Fernanda Montenegro disponibiliza até 550 lugares para comercialização de ingressos, o que, de acordo com a lei, libera até 220 lugares para venda de ingressos com meia-entrada.





Serviço Workshop:





Horário de início da oficina: 19h





Local: Espaço Excêntrico (Rua Lamenha Lins, 1429, Rebouças - Curitiba-PR)





Investimento: R$300,00





Formas de pagamento: 1a vista no Pix ou no Sympla: www.sympla.com.br





Bônus especial de R$100,00 para estudantes de teatro e associados Sated Paraná.