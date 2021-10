Cissa Guimarães encerra contrato com a Globo após mais de 40 anos

Cissa Guimarães, 64, teve o contrato com a Globo encerrado após mais de quatro décadas na emissora. A atriz e apresentadora estava no comando do programa “É de Casa” desde a estreia, em 2015.

De acordo com a emissora, as portas continuam abertas e em novos modelos de parceria. “Continua com as portas abertas na Globo para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas, mas em um novo modelo de parceria".

Cissa disse foi muito feliz nesse “casamento”: "Fui muito feliz nesse casamento de mais de 40 anos. E é isso que vou levar: as boas parcerias, os imensos aprendizados, os momentos felizes, emocionantes e compartilhados, que ficaram para a história - minha, do público e da TV Globo. A minha gratidão mora aí, nesse sentimento lindo e nessa vida que construímos juntos".





A apresentadora havia retornado ao “É de Casa” em maio, depois de ficar 14 meses longe do presencial por causa da pandemia da Covid-19. Durante o período de isolamento, Cissa assumiu um quadro de entrevistas virtuais. (Com informações do Gshow e Notícias da TV)

