Expo Japão será lançada neste sábado no Calçadão de Londrina

Neste sábado (14), a partir das 10h, apresentações de grupos de Bon Odori e de tocadores de taiko marcam o lançamento popular da edição 2025 da Expo Japão. A ação será realizada no Calçadão, em frente ao Teatro Ouro Verde, na área central de Londrina.





A Expo Japão será realizada de 18 a 22 de junho na sede campestre da Acel, na zona leste. Será uma festa onde a valorização da cultura oriental dá o tom e o sabor. Além de muitas apresentações artísticas, o evento traz um panorama da cultura milenar e uma grande praça de alimentação com comidas típicas para mais de 2 mil pessoas.

Além do melhor da gastronomia oriental, esporte, música, dança, tecnologia e inovação, a Expo Japão vai contar com a 62ª edição da Exposição Agrícola, com uma amostra dos produtos tradicionais da região. A programação completa está no site www.expojapao.com.br

70 anos da Acel





Neste ano, a Expo Japão celebra sete décadas de atividade da Acel, entidade promotora do evento, e uma das mais importantes referências da comunidade japonesa do norte do estado. O ano de 2025 também celebra os 130 anos do tratado de amizade entre o Brasil e o Japão.

A Expo Japão 2025 é um projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, com patrocínio da Secretaria de Turismo do Governo do Paraná, entidades e empresas. Também é apoiada pela Prefeitura de Londrina, Consulado Geral do Japão em Curitiba e Folha de Londrina, entre outros. A promoção é da Acel e a realização do Ministério da Cultura.