Exposição na Biblioteca Pública de Londrina destaca trabalho de artistas regionais

A Biblioteca Pública Central, localizada na Avenida Rio de Janeiro, 413, vai receber a exposição Perspectivas e Arte nesta sexta-feira (5), das 19h30 às 21h. O objetivo é proporcionar uma jornada visual que refleta a beleza, inovação e a paixão de diversos artistas regionais.





O evento é gratuito e aberto a todos. A mostra ficará disponível para visitação no local até o dia 29 de julho, de segunda à sexta, no horário das 7h30 às 18h.



Promovido pela Concha – Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, essa exposição é a terceira a ser realizada na Biblioteca Central. Segundo Marina Costa, produtora cultural e integrante da Associação, a mostra tem o ojetivo de promover os artistas londrinenses e formar apreciadores da arte.







“A mostra busca inspirar novas perspectivas sobre a arte e o mundo ao nosso redor, além de fomentar uma maior conexão com a história e a cultura de Londrina”, citou.



A exposição vai contar com obras de artistas regionais, incluindo David Wang, que é natural de Taiwan, mas está em Londrina há mais de uma década. Além dele, outros dez artistas, integrantes do Ateliê Terra Rouge, terão as obras exibidas.

Quanto aos estilos, a mostra vai contar com uma varidade de obras, incluindo pinturas em diferentes estilos e técnicas. Assim, os visitantes terão uma ampla gama de perspectivas visuais.





“O trabalho dos artistas conversa com o conceito da mostra ao refletir a diversidade de perspectivas e estilos que compõem a cena artística de Londrina”, frisou Costa. “Suas obras exploram temas variados, técnicas distintas e visões únicas, que juntos formam um mosaico rico e representativo da criatividade local”, definiu ela.





Ainda segundo a curadora, ao evidenciar a visão e o trabalho dos artistas do município, a exposição contribui para o enriquecimento cultural e artístico de Londrina ao destacar o talento local e proporcionar uma plataforma para artistas regionais exibirem suas obras.