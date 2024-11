Feira da Concha recebe o show da Banda Bora nesta sexta em Londrina

A edição da Feira Gastronômica desta sexta-feira (8) traz uma apresentação da Banda Bora, com músicas do rock nacional e internacional. O evento, que é gratuito, acontecerá das 18h às 22h, na rua Piauí, 130 na Concha Acústica de Londrina.

Além dos shows, os consumidores terão à disposição barracas de alimentação de várias nações, como torresmo, pipoca, crepes suiço, kafitas recheadas, parmegiana de carne de peixe, lanches prensado, sanduíche carioca, pastéis, salgados, espetinhos, doces, churros, bombons, algodão doce, pães caseiros, queijo, hortifruti com grande variedades e frutas. Bebidas como, caldo de cana, sucos, além de beertruck, pilsen, larger, ipa e chopp de vinho.

A feira faz parte do projeto Viva a Concha, uma iniciativa da Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina.

Demais informações poderão ser consultadas no instagram @concha_acustica_.

