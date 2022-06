Feriado do padroeiro: quatro missas serão realizadas na Catedral de Londrina

Londrina celebra nesta sexta-feira (24), feriado municipal, o padroeiro da cidade, Sagrado Coração de Jesus. Quatro missas serão celebradas ao longo do dia, às 8h, 10h30, 15h e 18h. A missa do meio da manhã contará com a presença do arcebispo metropolitano, dom Geremias Steinmetz, e os padres e diáconos da arquidiocese, além de seminaristas, religiosas, autoridades políticas e da sociedade civil organizada.

Padre Rafael Solano, responsável pela paróquia Sagrado Coração de Jesus e vigário-geral da Arquidiocese de Londrina, afirmou que a reflexão deste ano tem como base as propostas apresentadas pelo Papa Francisco, que cita comunhão, participação e missão.

"Temos dimensões da festa neste ano ligadas ao Santo Padre. Uma delas é a proposta do Sínodo, que é um tempo de escuta e reflexão sobre o fato da caminharmos juntos, rumo a um verdadeiro tempo de graça para a Igreja. Temos as 12 promessas do Coração de Jesus, reveladas à Santa Margarida, que falam sempre da unidade, ainda mais diante da situação que vive o mundo”, pontuou à FOLHA.





Durante a tarde o Apostolado da Oração irá participar da Missa, com expectativa da presença de cinco mil integrantes do movimento, de todas as 84 paróquias da arquidiocese. À noite a celebração será voltada aos jovens e adolescentes de Londrina e da região. “Acredito que estamos em um momento histórico de grande revolução interior no coração do ser humano. Ter como padroeiro o Coração de Jesus deve nos unir para encontrarmos espaços de comunhão. É um coração de pai e mãe que se encontra em todos os momentos.”







