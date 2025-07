Festa Julina traz diversão para toda a família neste sábado no Centro de Londrina

A Praça da Bandeira, ao lado Catedral Metropolitana, virou um grande arraiá nesta sexta-feira (11) para a abertura do Viva o Centro Julino, evento que traz uma programação animada para Londrina até a noite de amanhã (12).





A população londrinense pode aproveitar uma feira de produtores locais repleta de opções como canjica, pamonha, hambúrgueres, pastéis, churros, quentão tradicional e sem álcool, chopps, sucos, espetinhos doces e salgados, cocadas e muito mais. Também estão sendo comercializados itens de artesanato diversos, incluindo peças de vestuário, artigos de crochê e semijoias. No palco, artistas de gêneros como o forró e o sertanejo tocam ao vivo durante toda a festividade, que também inclui apresentações teatrais.

Durante a solenidade de abertura, o prefeito Tiago Amaral agradeceu a Acil e seus núcleos de rua por colaborarem em importantes ações para Londrina. Tiago destacou que essa é a segunda edição do Viva o Centro, e que a Prefeitura também tem realizado grandes eventos em outras regiões através das ações do Orgulho do Meu Bairro.





“Estamos trabalhando para promover ações inéditas que vão transformar a cidade, para que Londrina volte a ter vida, alegria e espaços de lazer para a população. Essa é a segunda edição de um dos eventos mais importantes para retomar a nossa vocação de cidade que lidera, uma cidade para a família e de gente trabalhadora, mas que sabe celebrar a sua história”, disse o prefeito.

Segundo a presidente da Acil, Vera Antunes, o Viva o Centro é uma iniciativa que traz mais movimento para a região central, aquece a economia e beneficia o comércio local. “Somos gratos à Prefeitura por essa colaboração. Esse é um momento marcante para a cidade; vamos trazer cada vez mais eventos, para que ocupemos o centro e as pessoas queiram vir para cá”, afirmou.





Diversão para toda a família





Entre as pessoas que vieram curtir a festa nesta sexta-feira estava a aposentada Cláudia dos Santos e sua neta Laura Negreiros, de 11 anos. As duas são moradoras do Jardim São Pedro, na zona leste, e participam de festas juninas e julinas todos os anos, sempre a caráter. “Gostamos muito das comidas e da música. A Laura já comeu um espetinho doce, de chocolate com morango, depois nós dividimos um cachorro-quente e eu estou com vontade de comprar um milho cozido. Está muito divertido aqui”, afirmou dos Santos.

Os universitários Gabriel Matheus Aguilera e Anna Luiza Dias Neves moram em Sertanópolis, mas estudam em Londrina. “Gostamos de ir às festas juninas de todas as cidades da nossa região, e resolvemos aproveitar que estávamos passeando em Londrina para curtir a festa”, disse ele.





De acordo com Neves, tanto os alimentos quanto os itens de artesanato comercializados no Viva o Centro Julino são de ótima qualidade. “É um ambiente de família, bom para trazer as crianças, e está tudo muito legal”, pontuou a estudante.