Festival de Curitiba vai celebrar Dalton Trevisan e Paulo Leminski em peças

O Festival de Curitiba anunciou nesta quarta-feira (5) a programação de sua 33ª edição, que somará mais de 300 espetáculos entre 70 espaços culturais de Curitiba e região metropolitana.





Entre os destaques, há a estreia na cidade de "Prima Facie", solo de Débora Falabella indicado ao Prêmio Shell nas categorias de melhor atriz, melhor direção e melhor música. "O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier, se apresenta após temporada de sucesso em Portugal.





Já os espetáculos do Eixo Curitiba se destacam com duas homenagens a artistas de prestígio da cidade. "Daqui Ninguém Sai" retrata Dalton Trevisan, morto em dezembro do ano passado e que completaria seu centenário em 2025, enquanto "Cabaré Haikai" é inspirada na obra de Paulo Leminski.





A partir desta quarta, às 20h, os ingressos para as peças estão disponíveis no site do Festival e na bilheteria física, no Shopping Mueller. O evento ocorre entre 24 de março e 6 de abril. O evento reúne dramaturgias premiadas, estreias, performances e uma mostra dedicada ao teatro surdo.





A abertura será "Os Mambembes", espetáculo itinerante dirigido por Emílio de Melo e estrelado por Paulo Betti e Cláudia Abreu. "In On It", uma das peças mais amadas pelos frequentadores em 2010, retorna, e a Cia Brasileira e Renata Sorrah apresentam "Ao Vivo (Dentro da Cabeça de Alguém)", que estreou no ano passado em São Paulo.





A seleção principal, Mostra Lúcia Camargo, terá 28 espetáculos com o tema comum da sabedoria comunitária e a inquietude estética e existencial. O tema da valorização da memória e das experiências aparece em "A Velocidade da Luz", do argentino Marco Canale, que seleciona, quatro semanas antes do Festival, 25 a 30 pessoas idosas de Curitiba. Ele então monta a dramaturgia a partir das histórias das pessoas.





A Mostra Surda de Teatro traz "Vozes Silenciadas", drama em libras que dramatiza relatos reais de cearenses, além de obras de humor ou destinadas a crianças.





