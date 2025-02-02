Lady Gaga e Bruno Mars vão fazer show em tributo a Los Angeles no Grammy

Lady Gaga e Bruno Mars vão fazer uma apresentação durante a cerimônia do Grammy, neste domingo, para homenagear a cidade de Los Angeles, que vem sofrendo com incêndios no último mês. A informação é da revista Variety.



A dupla tem duas indicações ao Grammy pelo hit "Die with a Smile", nas categorias de música do ano e melhor performance pop em grupo.

Lançada em agosto no ano passado, "Die with a Smile" foi um sucesso nas plataformas de streaming de áudio e liderou o ranking da Billboard. Neste ano, a música já alcançou o topo das paradas por quatro semanas consecutivas.



Gaga fez uma aparição especial na noite desta sexta, 31, no evento beneficente FireAid, realizado em Los Angeles para arrecadar doações para pessoas afetadas pelos incêndios na cidade. Ela apresentou "Shallow", "Always Remember Us This Way" e "All I Need Is Time", escrita especialmente para o evento.





