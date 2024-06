Leilão de Neymar arrecadou R$ 10 milhões em 2023

SURPRESAS, 'RIXA' E ALEATORIEDADES



LOTES E VALORES DO LEILÃO DE NEYMAR DE 2023





Lote 1 (Camisa da seleção autografada por Pelé e Neymar): R$ 500 mil

Lote 2 (Poker com Neymar em cruzeiro): R$ 700 mil

Lote 2 extra (Poker com Neymar em cruzeiro): R$ 300 mil

Lote 3 (viagem para vinícola em Portugal): R$ 50 mil

Lote 4 (churrasco com show de César Menotti e Fabiano): R$ 240 mil

Lote 5 (partida de tênis com Ronaldo Fenômeno): R$ 700 mil

Lote 6 (dois ingressos para "Farofa da Gkay"): R$ 80 mil

Lote 7 (cruzeiro pela Europa): R$ 110 mil

Lote 8 (camisa do PSG autografada por Neymar, Mbappé e Messi + viagem, hospedagem e ingresso para jogo do Real Madrid): R$ 850 mil

Lote 9 (palestra com Paulo Vieira): R$ 120 mil

Lote 10 (ingresso vip da Fórmula 1): R$ 120 mil

Lote 11 (projeto arquitetônico): R$ 160 mil

Lote 12 (cinco camisas do Brasil): R$ 300 mil (R$ 60 mil cada)

Lote 13 (viagem para Ilhas Maldivas e Qatar): R$ 180 mil

Lote 14 (cabine no cruzeiro Ney em alto mar): R$ 120 mil

Lote 15 (experiência com Carlinhos Maia): R$ 130 mil

Lote 16 (viagem ao Rio de Janeiro em jato particular com Virgínia e Poliana): R$ 700 mil

Lote 17 (assistir a jogo do PSG no camarote de Neymar): R$ 250 mil

Lote 18 (carnaval Vip em São Paulo e Rio de Janeiro com Sabrina Sato) R$ 100 mil

Lote 19 (viagem por Miami, Caribe e Bermudas): R$ 70 mil (Neymar arrematou)

Lote 20 (passeio no parque "Terra dos Dinos" e voo de helicóptero): R$ 35 mil

Lote 21 (gravura exclusiva de 1 dos 77 gols de Neymar na seleção): R$ 400 mil (Jimmy Butler arrematou)

Lote 22 (Kit Stanley autografado pelo Neymar): R$ 50 mil

Lote 22 extra (Kit Stanley autografado pelo Neymar): R$ 50 mil

Lote 23 (Troféu Lionel Messi, 4 diárias em hotel no Rio de Janeiro e jantar com Deborah Secco): R$ 825 mil (Casimiro arrematou)

Lote 24 (Evento de inauguração do lago de Neymar em sua casa em Mangaratiba (RJ): Não realizado

Lote 25 (Orlando Unique Experience e ingresso para Flórida Cup): R$ 80 mil

Lote Supresa (2 camisetas do Brasil autografadas por toda a seleção do último amistoso): R$ 200 mil

Lote Surpresa 2 (Duas camisas e dois tênis de Jimmy Butler): R$ 700 mil

Lote Extra (blazer do Neymar, colar do Neymar e um Rolex): R$ 1,2 milhão