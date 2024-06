Neymar tem semana quente antes de leilão

Neymar Jr teve uma semana agitada no extracampo antes da quarta edição de seu leilão beneficente, que será realizado nesta segunda (3) em São Paulo.



Neymar se envolveu em duas brigas públicas nas redes sociais. Primeiro ao rebater críticas de Luana Piovani, sobre a criação dos filhos do jogador e de uma polêmica sobre a privatização de praias brasileiras, e depois "descontando" no humorista Diogo Defante, que se desculpou na sequência.

Em meio a isso, o atacante do Al Hilal assistiu seu time conquistar mais um título na Arábia Saudita. Ele acompanhou no estádio a conquista da Copa do Rei, a terceira taça da equipe na temporada -todas sem participação do brasileiro.



Na última semana, ele também trocou pegadinhas com Renan Lodi, seu companheiro de Al Hilal. O lateral esquerdo pregou uma peça com os cadarços da chuteira do camisa 10, que se "vingou" furando os pneus do carro de Lodi. Depois da brincadeiras, eles fizeram as pazes: "Amigo de travessuras".

Neymar ainda foi anunciado em um torneio de poker de um cassino nos EUA. A competição, que será disputada em 23 de junho, também contará com o astro da NBA Jimmy Butler e com o boxeador Ryan Garcia.



O jogo segue se recuperando da grave lesão no joelho que o tirou dos gramados há sete meses meses. Em outubro do ano passado, no duelo do Brasil contra o Uruguai, ele rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo e passou por cirurgia pouco depois.



Ele estará nesta segunda no quarto leilão beneficente de seu Instituto. Na edição do ano passado, o evento arrecadou mais de R$ 10 milhões. O valor é destinado às ações socioeducativas da entidade.