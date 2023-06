Londrina: Fãs estão na fila desde às 7 da manhã para show de Roberto Carlos

A expectativa para ver e ouvir Roberto Carlos em Londrina é imensa. Prova disso é o grande público que faz fila na entrada do show programado para começar às 20h30 nesta sexta (2), no ginásio de esportes Moringão. Há pessoas na fila desde às sete horas da manhã e a justificativa é garantir um excelente lugar na arquibancada. Os portões abrem à 18h30.





Fã há mais de 40 anos, a pensionista Ana Maria da Costa é moradora de Ibiporã e desde o meio-dia entrou na fila. "Comemos marmita e tudo isso é válido", comenta. As cadeiras de praia e a amiga Helenice Roberto Santana, também de Ibiporã, tornaram a espera mais agradável.

Publicidade

Publicidade





Ela contam que mais três amigas estão vindo de Bandeirantes especialmente para esse show. "Nós íamos para São Paulo e com o anúncio de sua apresentação em Londrina, compramos logo que as vendas abriram", dizem. Para Ana Maria Costa é uma ocasião mais do que especial, pois o Rei canta sua história de amor.





É o primeiro show que a pensionista irá assistir. "A música 'A primeira vez' marcou muito o meu namoro com Antônio. Fiquei viúva e certamente ele lá de cima irá ver esse show comigo, lá de cima", sorri. "Ouvimos muito Roberto Carlos e ele faz parte de toda a nossa história".





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA: