Roberto Carlos faz show em Londrina nesta sexta-feira

Com uma carreira tão longeva e prestigiada na contemporaneidade, Roberto Carlos atravessa décadas renovando o seu público e conservando os fiéis. O romantismo, a popularidade e a identidade são características do artista que se apresenta nesta sexta (2), em Londrina, para uma plateia afinada. A apresentação será às 20h30, no ginásio de esportes Moringão.





De acordo com a assessoria de imprensa do ídolo, estão na lista de canções desta apresentação: "Emoções", "Como é grande o meu amor por você", "Lady Laura", "Esse cara sou eu", "Sua Estupidez", "Outra Vez", entre outros sucessos", adiantou. O espetáculo marca também o primeiro evento artístico do ginásio, que passou por reformas e já foi sede de eventos esportivos.

