Londrina: Lago Igapó se transforma em palco de música e dança

Um carnaval fora de época agitou a principal área de lazer dos londrinenses no domingo (14). Um trio elétrico embalado pela Orquestra Ouro Verde atraiu um público variado às margens do Lago Igapó 1 no final tarde do Dia dos Pais. Um cortejo dançante seguido por vários coletivos culturais da cidade marcou os festejos da retomada das atividades do Festival de Dança de Londrina após dois anos de suspensão causada pela pandemia.



Continua depois da publicidade





Com o slogan “Festival de Dança Convida à Vida”, o evento contou com a participação artistas que formaram 12 alas coreográficas representando coletivos da dança, do teatro e do circo da cidade. O cortejo foi seguido por artistas que atuam em diferentes modalidades artísticas, como balé clássico, dança de salão, hip hop, contemporâneo e danças tradicionais – além de outras linguagens cênicas e vilas culturais.





Os grupos se reuniram às 16 horas, na frente da sede da Funcart, de onde saíram cerca de meia pela Rua da Canoagem até chegar na barragem do Lago. No trajeto, encontraram os integrantes da Orquestra Ouro Verde, formada pela vocalista Lua Specian, Sara Delallo (baixo) Rafael Fuca (guitarra), André Gião (guitarra), Braulio Morais (bateria) e André Coudeiro (percussão). A orquestra animou o público com vários ritmos dançantes relembrando hits do axé music ao samba rock, além de entoar por diversas vezes os versos da música tema do evento: “Convite à Vida”, composição assinada por Renato Forin Jr. e Diogo Burka.





Continue lendo na Folha de Londrina.