Londrina: Rezende desafia amigos com BMW suspensa no Igapó

A visão que muda a paisagem deste final de semana no aterro do Lago Igapó é uma ideia de Pedro Rezende, YouTuber londrinense de 25 anos, que há 10 anos conquistou Londrina e o mundo, primeiro com seus vídeos sobre games, aos 15 anos, e agora com seus vídeos mais ambiciosos que acompanham a evolução de sua técnica e equipe. Vide o guindaste que suspense o automóvel de luxo e a alegria de todos que passam no local e podem ver de perto seu ídolo, que se reveza entre controlar o cronograma do desafio e as fotos com crianças, jovens e adultos. Provando que não tem idade para amá-lo e admira-lo. A ação partiu de uma ideia simples que a cada nova ideia foi aumentando a complexidade até chegar ao público, conta Rezende.

Ele escolheu o aterro do Igapó, com esse intuito: estar mais próximo da cidade na qual ele nasceu, vive e ama. “E eu fiquei muito feliz que cederam o espaço para nós e embarcaram nessa aventura conosco”, sorri. Doando carisma, ele não esconde o quanto estava se divertindo junto com sua equipe, o amigo João Quirino, que brincava com os passantes filmando e fazendo enquetes. “Vocês entrariam lá no carro por dez mil reais? “ Esse é o prêmio combinado entre os amigos para a travessura. “Mas todos terão que aguentar, se um desistir todos perdem”, explica Rezende.







Veja as fotos e continue lendo na Folha de Londrina.