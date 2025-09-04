Londrina Matsuri 2025 começa nesta sexta-feira: confira as atrações

Um dos eventos culturais mais aguardados do Paraná, o Londrina Matsuri 2025, começa nesta sexta-feira, 5 de setembro, e segue até domingo (7), no Parque Ney Braga Eventos. A 21ª edição do festival, também conhecido como Festival da Primavera, deve reunir 27 mil pessoas, segundo a organização.





Além de celebrar a cultura oriental, o evento deste ano comemora os 130 anos do Tratado de Amizade Brasil–Japão, fortalecendo a ligação histórica entre os dois países.

ABERTURA OFICIAL E MAIS DE 60 ATRAÇÕES CULTURAIS





O Grupo Sansey, responsável pela organização do Londrina Matsuri, abre oficialmente o festival no sábado (6), às 19h, no Palco Sakura, com participação do Cônsul Geral do Japão, autoridades e convidados. A cerimônia contará com a Banda Marcial da Guarda-Mirim de Londrina e, na sequência, show de abertura com yosakoi soran, taiko e canto pelo próprio Grupo Sansey.



Serão mais de 60 atrações nos palcos Sakura e Himawari, com destaque para o Matsuri Games, desfiles e concursos de cosplay. Os participantes que forem caracterizados com cosplay ou trajes típicos japoneses, chineses ou coreanos terão acesso gratuito.



O tradicional Festival de Bon Odori reúne em média 600 pessoas e é considerado um dos maiores do Brasil nesse estilo. Haverá ainda apresentações de Ryukyu Koku Matsuri Daiko (taikos de Okinawa), Yosakoi Soran, teatro, canto e artes marciais.

Shows internacionais e novidades

Um dos momentos mais aguardados será o show da cantora japonesa Nanase Aikawa, que comemora 30 anos de carreira, acompanhada do compositor e guitarrista Tetsuro Oda. Aikawa tem relação direta com o Londrina Matsuri: após conhecer o Grupo Sansey, compôs a música “Watshoy!” especialmente para o Matsuri Dance.

Outra novidade é a presença de Cesar Yukio, vencedor do MasterChef Confeitaria. Ele participará do 5º Nikkei Deai, no domingo (7), com bate-papos no Palco Sakura (11h30) e no Palco Himawari (17h). Entre 14h e 16h, o confeiteiro estará no Pavilhão Cultural autografando seu livro “Do Mundo ao Japão”.





Pela primeira vez, o evento terá o Beco dos Artistas, reunindo mais de 20 artistas independentes com produtos criativos e autênticos. Alguns também se apresentarão no palco Himawari, na atividade “Arte com a Galera”, na sexta (5), a partir das 19h.

Oficinas culturais gratuitas





O público poderá participar de nove ilhas de oficinas e exposições gratuitas, com inscrições feitas na hora. Entre as atividades estão:





Origami (dobradura de papel) – Yuji Matsubara (PR)

Sumi-ê (pintura japonesa) – Shiba Sey Suely (SP)

OriNuno (origami em tecido) – Thais Kato (SP)

Sashiko (bordado japonês funcional) – Marisa Inumaru Mallmann (SC)

Kirigami (dobradura arquitetônica 3D) – Patrícia Yano (SP)

Mizuhiki (cordões em nós decorativos) – Sandra Harumi Yagura (SC)

Shodô (caligrafia japonesa) – Elcio Yokoyama (SP)

Caricatura em Mangá – Escola de Mangá Japan Sunset (SP)

Mágica interativa – Sayuki Satake (PR)









Gastronomia oriental e feiras





Na área gastronômica, cerca de 150 estandes vão oferecer pratos típicos da culinária oriental, vindos de Londrina, região e outros estados.





O evento ainda recebe a 9ª Feira de Tecnologia (em parceria com SESI/SENAI/FIEP), a 14ª Feira da Rosa do Deserto, além da cerimônia de premiação do 13º Concurso Meio Ambiente – Melhores Práticas, no domingo (7), às 20h30, no palco Himawari.





Haverá também o Espaço Kodomo para crianças, administrado pela Fecomércio, e o já tradicional Espaço PetShop.





O festival





O Londrina Matsuri teve sua primeira edição em setembro de 2003 na Praça Nishinomiya, com um público estimado em mais de 70 mil pessoas. O objetivo inicial com o festival era de fazer com que os londrinenses se sentissem à vontade para conhecer de perto a cultura, as artes e a culinária japonesa, contribuindo também para uma maior integração da comunidade nipônica. Porém o festival foi além: conseguiu despertar nos jovens, descendentes ou não, um grande interesse pela cultura japonesa, como se pôde perceber nos festivais seguintes.





SERVIÇO





Londrina Matsuri 2025





Quando: 5 a 7 de setembro de 2025

Onde: Parque Ney Braga Eventos (Av. Tiradentes, 6275 – Londrina/PR)

Horário: das 10h às 23h

Ingressos: R$ 14,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia-entrada), na bilheteria





Mais informações: Site oficial do Grupo Sansey





