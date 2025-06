Londrina recebe Paraná Junino com shows e festa gratuita na Zona Norte

Londrina vai se encher de cores, música e alegria com a chegada do Paraná Junino 2025, que acontece neste sábado (7), das 12h às 20h, no SESC Londrina Norte. A festa é promovida pelo Sesc PR em parceria com a RPC e tem entrada gratuita, com uma programação pensada para toda a família.





A grande atração do dia será o show do Trio Dona Zefa, referência nacional no forró tradicional. Com sanfona, zabumba e triângulo, o grupo promete colocar todo mundo pra dançar e celebrar com muita energia e autenticidade.

Além disso, o público poderá aproveitar uma série de atrações culturais ao longo do dia, como apresentações de dança, teatro, quadrilhas, feira de artesanato e uma área gastronômica com os clássicos das festas juninas. A festa ainda conta com espaço de recreação e desafios para crianças e adultos.





Confira os destaques da programação do Paraná Junino em Londrina:

- Feira gastronômica e de artesanato durante todo o evento

- Espaço de recreação e brincadeiras típicas

- Apresentações de teatro, ballet e dança com grupos do Sesc

- Quadrilha inclusiva da Associação Flávia Cristina

- Shows musicais com Job Junior e Trio Dona Zefa





Programação completa:

12h30 – Apresentação Musical “Asa Branca”

12h45 – Intervenção do Grupo Teatro Cadeião

13h – Apresentação da Educação Infantil

13h30 – Intervenção do Grupo Teatro Cadeião

13h45 – Ballet Sesc Norte

14h – Alunos Ensino Médio Sesc Norte e Centro

14h30 – Apresentação dos Idosos Sesc Centro e Norte

15h30 – Quadrilha Inclusiva (Associação Flávia Cristina)

16h15 – Grande Quadrilha com Grupo Teatro Cadeião

17h – Show de Abertura com Job Junior

18h – Show com Trio Dona Zefa





Serviço:





Paraná Junino 2025

Data: Sábado, 7 de junho

Horário: Das 12h às 20h

Local: SESC Londrina Norte – Av. Saul Elkind, 1555 – Cinco Conjuntos

Entrada gratuita

Classificação livre