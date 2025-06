Londrina teve 64 mortes por doenças respiratórias em 2025, aponta boletim

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou nesta quarta-feira (4) o Boletim Informativo sobre SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e SG (Síndrome Gripal). Os óbitos relacionados à SRAG, em 2025, somam 64, sendo 11 por Covid-19, dez por influenza, dois por vírus sincicial respiratório, dois por outros vírus, dois por outros agentes etiológicos e 37 não foram especificados.





Somente na última semana, foram registradas 45 notificações relacionadas à SRAG, sendo 26 em adultos e 19 em crianças.





Com relação aos atendimentos relacionados à síndrome gripal, nos serviços de urgência municipais, os dados do boletim apontam que do total de 3.040 atendimentos no PAI (Pronto Atendimento Infantil), 1.549 estiveram relacionados à SG. Isso representa 50,90% dos atendimentos do PAI no período. Nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e PAs (Pronto Atendimentos), do total de 13.107 atendimentos, 2.748 foram relacionados à SG, o que representa 16% dos atendimentos.

O boletim também informa os dados de circulação viral, das unidades sentinelas que fazem a vigilância de vírus Respiratórios. O município de Londrina possui três unidades – PAI, UPA Sabará e HU (Hospital Universitário) – as quais coletam amostras semanalmente e enviam para o Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná), para identificação dos vírus respiratórios circulantes no município. Os principais vírus identificados no período foram: VSR (vírus sincicial respiratório), adenovírus, rinovírus e influenza A e B. A taxa de positividade foi de 63,60%.





Outra informação divulgada no relatório semanal é sobe a cobertura vacinal de influenza em Londrina, que está em 42,03% no público-alvo (idosos, crianças e gestantes). Somente em idosos, a cobertura vacinal é de 49,28%, em gestantes 21,14%, e em crianças 22,80%. A campanha de vacinação contra a gripe em Londrina está liberada para a população em geral, acima de 6 meses de idade, e disponibiliza em todas as Unidades Básicas de Saúde (SMS) do município.