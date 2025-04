Londrina receberá nova edição de encontro de colecionismo e cultura pop

Londrina receberá no dia 13 de abril a 21ª edição da MiniCon, o maior encontro de colecionismo e cultura pop da região. O evento acontecerá no Átrio do Boulevard Shopping, das 11h às 18h, e terá a presença do ícone dos anos 80 Jaspion.





O que esperar da MiniCon

Visita Especial: Das 15h às 16h30, o Jaspion estará presente para tirar fotos, interagir com os fãs e reviver os tempos de aventuras intergalácticas que marcaram a infância de muitos.

Cosplay: O evento abre espaço para participantes exibirem a criatividade e paixão pela cultura geek. Todos que forem fantasiados poderão concorrer a um sorteio de R$ 100.





Atrações Especiais: Além da presença de Jaspion, os visitantes poderão conferir de perto a Belina dos Caça-Fantasmas e a lendária Kombi do Scooby-Doo, recriando toda a nostalgia dos clássicos do cinema e da TV.

Miniaturas, Cultura Geek e Muito Mais: Os participantes encontrarão Action Figures, dioramas, chaveiros, camisetas, numismática, itens de Anime e K-pop, impressão 3D, pelúcias, artesanatos exclusivos e muito mais.





Mais informações podem ser conferidas no site do evento.