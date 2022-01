Londrix, Festival Literário de Londrina, recebe inscrições para a edição de 2022

O Festival Literário de Londrina – Londrix está com inscrições abertas para a sua 17ª edição, que acontece entre os dias 9 e 14 de maio. Os trabalhos inscritos deverão estar alinhados com o tema “Literatura e Oralidade: Percurso e Tendências na e pós Pandemia”. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 17 de fevereiro pelos Correios ou via internet.



Pelo Correio, as postagens precisam conter a cópia da proposta, o currículo e a ficha de inscrição preenchida. O material deve ser encaminhado para: Festival Literário de Londrina (Londrix): Rua Isaías Canet, 685. Londrina-PR. CEP: 86067-020. Pela Internet, as propostas deverão ser enviadas para o seguinte e-mail: [email protected], contendo anexados uma cópia da proposta, o currículo e ficha de inscrição, além do envio de arquivos em PDF. A ficha de inscrição poderá ser obtida no site do festival - https://londrixfestival.com.br/literatura/.

Cada candidato poderá inscrever apenas um trabalho que receberá valores específicos divididos pelas categorias:





