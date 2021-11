Londrix divulga resultado de concurso de poesias voltado a estudantes

O Londrix (Festival Literário de Londrina) divulgou, na última sexta-feira (26), o resultado do concurso Novos Poetas Londrix, que visa incentivar a produção literária entre alunos do Ensino Fundamental II e Médio.

Entre 1º de agosto e 1º de novembro, mais de 150 poesias foram inscritas na competição, por estudantes de escolas públicas e particulares de Londrina, com média de idade entre 11 e 18 anos. Cada participante poderia inscrever até dois textos de tema livre e, ao todo, 20 autores foram selecionados para fazer parte de uma antologia poética. O resultado pode ser conferido aqui.

Composta por diferentes gêneros poéticos, como haikais, sonetos e versos livres, a coletânea do concurso será lançada no dia 9 de dezembro, às 20h, em evento on-line transmitido através do canal de YouTube do Londrix (acesse aqui). No dia 10 de dezembro, às 10h, haverá um lançamento presencial no Calçadão, em frente ao Banco do Brasil, com a presença de autores e exposição de textos impressos.





Segundo a diretora do Londrix, Chris Vianna, esse é o segundo concurso realizado pelo festival direcionado ao público jovem, sendo que o primeiro, promovido em 2019, tinha como foco a crônica e selecionou 10 textos de alunos do Ensino Médio.





“O Londrix também tem um propósito educacional, e o objetivo dessa ação é promover a construção do pensamento crítico através da experiência literária, bem como dar voz a jovens escritores”, frisou.

O Londrix – Festival Literário de Londrina conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





Outras atividades – Em seu canal do YouTube, o Londrix oferece diversos conteúdos culturais, como os vídeos do projeto Sarauzinho, que mostram performances de artistas londrinenses, incluindo contações de histórias e apresentações de palhaços.





Na mesma plataforma, também estão disponíveis a oficina “A Iconografia da Arquitetura de Londrina no Século XX”, de Aparecido Bidoia, e o curso de Kirigami, ministrado por Paulo Tio.