Ludmilla faz show surpresa e lota viaduto no subúrbio do Rio

A cantora Ludmilla apareceu de surpresa em um show do grupo Balacobaco e fez a alegria dos fãs, que lotaram a rua e até o viaduto no bairro de Pilares, zona norte do Rio de Janeiro.



No evento denominado Resenha, Pagode e Chinelo, a cantora marcou presença sem dar uma confirmação prévia ao público e cantou algumas músicas do Numanice 3, show que deverá virar turnê após o cancelamento do Ludmilla In the House.



Depois da apresentação, Ludmilla celebrou o fato de todas as suas músicas estarem na boca do povo. "Que felicidade. Quanto amor. Eu estou nas nuvens. Que carinho gostoso, que energia, que vibe."