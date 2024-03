Marina Lima, Lulu Santos, Ney Matogrosso e Samuel Rosa estão entre as atrações do João Rock

Com atrações inéditas em três dos quatro palcos, a organização do João Rock anunciou nesta terça-feira (6) a programação deste ano do festival, que no total terá 30 atrações.



Lulu Santos, Ney Matogrosso, Marina Lima, Maria Gadú e Djavan são algumas das novidades para a edição deste ano, que acontecerá em 8 de junho em Ribeirão Preto, no interior paulista.

As novidades deste ano estão concentradas nos palcos Brasil e Aquarela. No primeiro, que surgiu para dar espaço a outras vertentes musicais, se revezarão Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.



Já no segundo se apresentarão Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis. Os artistas dos dois palcos nunca se apresentaram no festival, realizado desde 2002 na cidade paulista.

O principal palco, que leva o nome do festival, terá dois encontros inéditos, com Emicida e Pitty num dos shows e Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba em outro. Também se apresentarão Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto e Detonautas.



O João Rock se caracteriza por receber anualmente no Parque de Exposições de Ribeirão Preto mais de 65 mil pessoas para o festival, realizado em sistema non stop, num único dia. Nos últimos anos, cerca de 20% do público era composto por moradores da capital.

Há, ainda, um quarto palco, o Fortalecendo a Cena, destinado a dar espaço a novos nomes do rock nacional. Neste ano, Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh foram confirmadas pela organização.



O primeiro lote de ingressos para pista e camarotes começou a ser vendido nesta segunda-feira (5). Clientes do Banco do Brasil têm 15% de desconto.

FESTIVAL JOÃO ROCK

Quando 8 de junho

Onde Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto - av. Orestes Lopes de Camargo, 350, Ribeirão Preto

Preço R$ 220 a R$ 980

Link: https://joaorock.com.br/