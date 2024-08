Maringá recebe Barraca Universitária neste final de semana

A BU (Barraca Universitária) terá o segundo fim de semana de shows, começando na sexta-feira (2) finalizando no próximo domingo (4) no Band Fashion, em Maringá (Norte do Paraná). O festival vem ocorrendo desde o dia 27 de julho e vai até 11 de agosto, sempre nos finais de semana. O evento deste final de semana receberá mais de dez atrações, entre promessas da música sertaneja, DJs e grupos de pagode.





Renato Charola, cantor sertanejo nascido em Iguaraçu, que marca presença nas baladas de Maringá e região, será a atração do Palco Gramado, que começa às 22h. Em seguida, o Palco Principal recebe as duplas Diego & Victor Hugo e Júlia & Rafaela, além da atração KOF Remix.

A dupla Diego & Victor Hugo, que têm sucessos como: “Infarto”, “A Culpa é do Meu Grau” e “Buzina”, que no mês de julho atingiram a marca de 6 bilhões de streams em plataformas digitais, vão abrir a programação do Palco Principal, onde também se apresentam Júlia & Rafaela, irmãs gêmeas que, com mais de 700 mil seguidores no Instagram, se firmam como grandes apostas da música sertaneja. Para encerrar a noite, a atração KOF Remix sobe ao palco para tocar versões que misturam sertanejo com música eletrônica.





No Sábado (3), a festa continua com Jiraya Uai, que tem 1,5 milhão de seguidores, sobe ao Palco Principal para apresentar o estilo Eletrofunk, que tem conquistado o país. A noite ainda vai contar com a apresentação da dupla Bruno Cesar & Rodrigo, que canta a música “Estado Civil” em parceria com a dupla Zé Neto e Cristiano; de Hugo Henrique, cantor de “Dona do Mel” em parceria com Lauana Prado, e do DJ Dreysson Rodrigues, que apresenta o estilo Mega Funk, que estourou em Santa Catarina.

No domingo (4), a festa começa mais cedo, com sunset a partir das 16h. As atrações serão de pagode. O grupo Kamisa 10, criado em 2014 em Goiânia, será o primeiro a se apresentar. Em seguida, será a vez de Atitude 67, grupo já consolidado que toca o sucesso “Cerveja de Garrafa”, e por fim, o cantor baiano Vitor Lima fecha a noite com seus principais sucessos “Apaixonei sem ver”, “Brincar de vida”, “Arrasta pra cima” e o mais recente “Ah tá bb”.





Já no Camarote Filin’, o público ainda vai curtir o after com DJ Lai, DJ Lucas Fly e DJ Thiago Favaretto na sexta, sábado e domingo, respectivamente. No próximo fim de semana, a BU terá mais três dias de festa. Entre as atrações estão Edson & Hudson; Cesinha & Matheus; Murilo & Romário; e os DJs Lari Araújo, The Doc e Rufhino.

Serviço:





Barraca Universitária 2024

Dias: 27 de julho, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 de agosto

Local: Band Fashion, Rodovia da Moda, 5693 - Parque Industrial, Maringá - PR

Ingressos: www.barracauniversitaria.com.br





