Ministério da Justiça prorroga obrigatoriedade da distribuição de água em shows

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou na terça-feira (19) a portaria que obriga os grandes eventos a distribuir água gratuita ao público. A medida estende o prazo inicial por mais 120 dias e foi publicada no Diário Oficial da União poucos dias antes do Lollapalooza, que acontece em São Paulo a partir de sexta-feira.



"Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias, para manutenção de vigência e proteção à saúde dos consumidores em shows, festivais e quaisquer eventos especialmente expostos ao calor, em períodos de alta temperatura", diz o texto, assinado por Wadih Damous, o secretário nacional do consumidor.

É permitido levar garrafas plásticas com água, desde que elas não sejam rígidas e estejam sem tampa. Outras bebidas, como suco, refrigerante ou cerveja, não podem ser levados. O festival terá pontos de hidratação distribuídos pelo espaço.



A medida original foi publicada em novembro de 2023, após a morte de Ana Clara Benevides, 23, estudante que passou mal na apresentação de Taylor Swift.



Como noticiou a Folha, o Brasil deve receber uma frente fria no final desta semana, que vai acabar com a onda de calor que se propagou em parte do país nos últimos dias. A temperatura máxima prevista para sexta-feira é de 23º, contrastando com os valores acima de 30º dos dias anteriores.