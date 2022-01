Festival de Capoeira Ginga Londrina será neste fim de semana

A segunda edição do Festival Ginga Londrina Capoeira Senzala será de sexta-feira (28) a domingo (30). O evento conta com atividades de rodas de capoeira, cursos, aulas, batizado e troca de cordas. Para participar é necessário se inscrever, até quinta-feira (27), pelo link .

Custos



Os cursos terão um valor de R$ 20,00. Já as demais atividades são gratuitas. Durante o evento, será necessário seguir todas as recomendações vigentes de prevenção ao Covid-19.

Programação







O primeiro curso será Samba de Roda, na sexta-feira (28), na Escola Municipal Shirley Barnabé Lyra, das 19h às 22h, com a Mestra Fernanda Machado, que irá tratar dos fundamentos do Samba, da parte histórica e os elementos da dança.





O endereço da escola é rua Maria Abucarub Antoun, 87, conjunto Alexandre Urbanas.





Fernanda Machado é neta do saudoso Mestre Bimba (Manoel dos Reis Machado), que em 1932 fundou a primeira escola de capoeira no Brasil, chamada de Academia Escola de Cultura Regional, em Salvador. Não usou o nome capoeira, pois na época essa era vista como uma atividade para marginais.





No sábado (29), serão ministrados dois cursos simultâneos, das 8h às 11h também na Escola Municipal Shirley Barnabé Lyra. Um será com o Mestre Pavão, onde serão abordadas as questões de didática e metodologia de ensino, trazendo os movimentos da capoeira contemporânea. Simultaneamente acontece o curso da contramestre Maré, de Capoeira Primitiva, que é uma técnica parecida com a capoeira de Angola, e traz elementos que remetem aos ensinamentos da época do período escravocrata.





Após os cursos, das 11h30 até as 13h30, haverá um aulão e uma roda de capoeira no Calçadão de Londrina, na Praça Gabriel Martins, em frente ao Banco do Brasil. O aulão é livre para o público em geral e não exige inscrição prévia.





Ainda no sábado (29), a partir das 18h, haverá uma apresentação das crianças do Grupo Senzala, na Concha Acústica, Rua Piauí, 130. No domingo (30), às 10h haverá o batizado e a troca de cordas do grupo Senzala Londrina, na Escola Municipal Maria Shirley Barnabé Lyra. O encerramento do evento está previsto para meio-dia..