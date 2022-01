Londrina registra maior temperatura de 2022

Nesta segunda-feira (24) as cidades de Londrina (36,1ºC), Maringá (37,5ºC), Paranavaí (38,8ºC), Cianorte (40,1ºC), Cândido de Abreu (38,1ºC) registraram as temperaturas mais altas de 2022. Outras localidades em destaque são Guaíra, que registrou 41,3 °C - maior do histórico, desde o início de operação da estação (ago/1997), e Pato Branco, que registrou 37,0 °C - maior de janeiro desde o início de operação da estação, 1998.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Reinaldo Kneib, apresentou a previsão dos próximos dias. “A intensa onda de calor que persiste há alguns dias sobre todas as regiões paranaenses já está com os dias contados. Até quarta-feira ainda vai fazer bastante calor, principalmente na região Leste do Paraná. A temperatura ainda vai ficar acima dos 30ºC na capital paranaense.”

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Segundo ele, a partir de quarta-feira a umidade volta a ficar elevada em todas as regiões paranaenses. “Com isso o calor associado à umidade favorece os temporais de verão, as chuvas de curta duração. Porém são chuvas fortes acompanhadas por bastante incidência de raios, rajadas ocasionais de ventos, e pode ter alguma queda de granizo.”





O calor impulsionou as vendas de ventiladores e climatizadores. Continue lendo na Folha de Londrina.