Netflix confirma presença no primeiro dia da CCXP Worlds 2021

A segunda edição totalmente online da Comic Con Experience anunciou nesta sexta-feira (5) que a Netflix fará parte do evento deste ano. Apesar de o serviço de streaming não ter revelado a programação, a CCXP Worlds 21 reservou um espaço no palco Thunder durante o sábado, dia 4 de dezembro.

"A plataforma de streaming é parceira da CCXP desde que chegou ao Brasil e realizou painéis memoráveis com participação de artistas como Will Smith e Terry Crews, por exemplo. O estúdio está sempre na lista dos fãs como um dos produtores de conteúdo mais aguardados", diz nota oficial.

No comunicado, a CCXP afirma que a expectativa é que a Netflix traga novidades para seus fãs e divulgue mais informações. A edição da Comic Con Experience este ano acontecerá nos dias 4 e 5 de dezembro, repetindo o formato online usado em 2020.





As vendas dos ingressos para o evento já estão disponíveis. Quem adquirir o pacote da edição de 2022 vai ganhar uma credencial Digital Experience para a edição que ocorre no fim deste ano. A CCXP 2022 deverá a acontecer presencialmente, no São Paulo Expo, também em dezembro.

As categorias de ingresso da edição presencial de 2022 são a entrada diária os pacotes que englobam os quatro dias, Epic Experience e Full Experience. Além disso, também haverá o Unlock CCXP, para os profissionais que trabalham com entretenimento, o que dará acesso a palestras e encontros com nomes do mercado.