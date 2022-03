Oscar 2022 terá Kelly Slater, Tony Hawk e Shaun White como apresentadores

A cerimônia do Oscar deste ano terá entre os seus apresentadores três esportistas. Os nomes do surfista Kelly Slater, o skatista Tony Hawk e o snowboarder e skatista Shaun White foram confirmados nesta segunda-feira (21) pela Academia. Ainda não há informações sobre quais categorias os atletas vão apresentar.

Eles se juntam a nomes como da atriz Jennifer Garner, dos atores Elliot Page e Bill Murray e do DJ Khaled no time que anunciará os vencedores da edição de 2022. A Academia já havia anunciado nomes como de Halley Bailey, Jamie Lee Curtis, Samuel L. Jackson, Wesley Snipes, Lupita Nyong'o, John Travolta e Shaw Mendes como apresentadores deste ano.

Entre as produções que concorrem ao prêmio de melhor filme está "King Richards: Criando Campeãs", que conta a relação entre as irmãs Serena e Vênus Williams e o pai, Richard Williams, que foi treinador das tenistas. O filme também disputa as categorias de Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Edição, Roteiro Original e Canção Original.