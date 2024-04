Sábado com Luan Pereira, Fernando & Sorocaba e Malifoo na ExpoLondrina

No penúltimo dia da 62ª edição da ExpoLondrina promete uma mistura potente de sons, com o agronejo de Luan Pereira, o sertanejo universitário de Fernando & Sorocaba e a música eletrônica de Malifoo. As três atrações se apresentam no Parque de Exposições Governador Ney Braga, neste sábado (13), a partir das 19h.





Abrindo o palco, Luan Pereira apresenta hits que o tornaram sucesso no streaming, como “Dentro da Hilux”, “Roça em Mim” e “Senta Pro Bruto”. Com apenas 20 anos de idade e dois anos de carreira, o cantor ganhou repercussão combinando a sua voz grave com a sonoridade do sertanejo e a ostentação do funk, ao trazer a vida do interior para as batidas do urbano. Foi dessa forma que o jovem cantor ganhou destaque em 2023, e conquistou fãs em todo o País.

Em seguida, é a vez de Fernando & Sorocaba, que marcam 17 anos de atividade em 2024. A ascensão dos cantores no cenário nacional teve início com o sucesso da canção "Bala de Prata", em 2008, que também deu nome ao primeiro álbum da dupla. Logo em seguida, a canção "Madri" dominou as paradas de sucesso e abriu caminho para outras, como "Paga Pau", "Veneno", "É Tenso" e "As Mina Pira", que caíram no gosto popular e são marca registrada da dupla.





O trabalho mais recente dos artistas foi o álbum “On Fire”, lançado em outubro de 2023. Desde então, eles têm se dedicado ao projeto “Isso é Churrasco On Fire”, unindo música e gastronomia, em um open churrasco de carnes nobres, liderado por chefs especializados.





Na ExpoLondrina, as vertentes da música caipira se juntam ao som de Eduardo Berenger, mais conhecido como Malifoo. O DJ e produtor brasileiro é reconhecido pela versatilidade e inovação no cenário da música eletrônica, principalmente sobre o gênero house music.





Além de colaborações com nomes como DJ Liu, MC Don Juan, Gabriel Porto, Gilsons e Alok, ele demonstra facilidade em mesclar diferentes estilos musicais em suas experimentações, entregando-se também ao trap e ao funk. Sua filosofia é clara: criar música para todos os gostos, o que o tem rendido cada vez mais admiradores.