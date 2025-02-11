Oscar define nomes que representarão 'Ainda Estou Aqui' em melhor filme

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira (10) os representantes de oito filmes indicados nas categorias principais do Oscar deste ano, incluindo "Ainda Estou Aqui". O longa de Walter Salles foi um dos concorrentes ao prêmio de melhor filme que ficaram por definir os seus produtores indicados à estatueta de Hollywood.
No caso do brasileiro, os produtores Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira são os indicados à categoria principal deste ano. Caso a produção vença o prêmio, a dupla é quem receberá o Oscar da Academia.
A entidade também definiu os produtores de outros quatro indicados a melhor filme, incluindo "O Brutalista", que será representado por Nick Gordon, Brian Young, Andrew Morrison, D.J. Gugenheim e o diretor Brady Corbet; "Emilia Pérez", que tem listado Pascal Caucheteux e o diretor Jacques Audiard; "Nickel Boys", que nomeou Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Joslyn Barnes; e "A Substância", representado pela diretora Coralie Fargeat e os produtores Tim Bevan e Eric Fellner.
A premiação também estabeleceu que Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie e Kellen Quinn serão os representantes do filme "Sugarcane" no prêmio de documentário. No Oscar de animação, foram definidos os nomes indicados por "Flow" -Glints Zilbalodis, Matiss Kaza, Ron Dyens e Gregory Zalcman- e "Wallace & Gromit: Avegança" -Nick Park, Merlin Crossingham e Richard Beek.
A cerimônia do Oscar acontece no próximo dia 2 de março no Dolby Theater, em Los Angeles.
Londrina EC abre venda de ingressos para jogo contra o Andraus
O Londrina abriu nesta segunda-feira (10) a venda de ingressos para a partida contra o Andraus, que será na quarta-feira (12), às 19h.