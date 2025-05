Rio tem busca por viagens em alta e prevê hotéis cheios com megashow de Lady Gaga

O megashow de Lady Gaga na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, ainda não foi anunciado de modo oficial, mas a expectativa pelo evento no início de maio já começa a movimentar o setor turístico.





Hotéis da cidade relatam aumento nas buscas por hospedagens para o período. Plataformas como Booking.com e Decolar também indicam procura maior por viagens. Espera-se que a cantora suba ao palco no dia 3 de maio.





Alfredo Lopes, presidente do HotéisRIO (Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro), afirma que o desembarque de Lady Gaga deve gerar uma movimentação semelhante à do megashow de Madonna, que se apresentou em Copacabana em 4 de maio de 2024.





Isso significaria ocupação na faixa de 100% em hotéis da zona sul e de 75% em estabelecimentos da Barra da Tijuca, na zona oeste. "Muita gente fica na Barra e vai de metrô para a zona sul", diz Lopes.





Segundo ele, megashows são importantes para a imagem do Rio no exterior, mas não chegam a provocar uma movimentação hoteleira como a do Réveillon, quando há queima de fogos em diferentes pontos da cidade, além de Copacabana.





"É como se [a apresentação] fosse um Réveillon mais concentrado na zona sul", afirma.





Para os consumidores, a expectativa é de tarifas em alta. "Isso é natural. Qualquer tipo de venda, quando há uma demanda maior, tem realmente aumento na diária", afirma Lopes.





A atração de megaeventos é uma bandeira do prefeito Eduardo Paes (PSD) para estimular o turismo no Rio.





Em 2024, a administração municipal estimou que a apresentação de Madonna movimentaria R$ 293,4 milhões na economia carioca, um valor quase 30 vezes maior do que os R$ 10 milhões investidos pela prefeitura em patrocínio. Paes chegou a ser criticado por opositores devido ao uso da verba no show.





"O reflexo não está limitado aos eventos. Com uma artista internacional, o nome do Rio de Janeiro é repetido no mundo todo", afirma José Domingo Bouzon, presidente da Abih-RJ (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro).





Bouzon é diretor da rede Arena, dona de hotéis na zona sul da capital fluminense. De acordo com o empresário, a espera por Lady Gaga já aumentou a procura por reservas no início de maio. "Vai ser algo próximo ao show da Madonna ou superior", afirma.





A Booking.com diz que identificou um salto de 226% nas buscas de brasileiros por acomodações na cidade do Rio entre 1º e 4 de maio de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado.





Quando o recorte considera viajantes de todo o mundo, a elevação foi de 181%, segundo a plataforma. O levantamento dos dados foi realizado em 16 de janeiro.





A Decolar também aponta sinais de interesse em alta entre os consumidores. Conforme a empresa, a busca por passagens aéreas para o Rio cresceu cerca de 60% depois de 14 de janeiro, quando ganhou força a perspectiva de a apresentação ocorrer em 3 de maio.





"O impacto de um evento como o show de Lady Gaga vai além do cenário musical, movimentando todo o ecossistema de viagens e impulsionando a economia local", afirma em nota Richard Santos, gerente de produtos aéreos da Decolar.





Relatos de fãs em busca de hospedagens pipocam nas redes sociais. Uma parcela deles, no entanto, apontou problemas com anfitriões cadastrados no Airbnb.





De acordo com essas postagens, os responsáveis pelos imóveis teriam pedido o cancelamento após o fechamento das reservas. A suspeita dos clientes é de uma tentativa de reajuste nas tarifas antes do show.





Em nota, o Airbnb diz que os cancelamentos por anfitriões são raros. Porém, afirma entender que alguns podem atrapalhar os planos dos hóspedes, além de prejudicar a confiança na comunidade da plataforma.





Por esses motivos, se o anfitrião cancelar uma reserva confirmada ou for considerado responsável por um cancelamento, a política da empresa prevê algumas penalidades.





O Airbnb cita a cobrança de taxas, o bloqueio do calendário de anúncio para os dias da reserva cancelada, a suspensão ou a remoção do anúncio ou da conta e até a perda do status de superhost (anfitrião de destaque), quando aplicável.





"No caso de cancelamentos, os hóspedes podem sempre contar com o suporte do Airbnb, disponível 24 horas por dia, sete dias da semana, ou acessar a Central de Ajuda do Airbnb", declara a empresa.





"Os valores correspondentes às acomodações anunciadas no Airbnb são definidos pelos próprios anfitriões, que possuem total autonomia para gerenciar e personalizar seus anúncios, como a definição da disponibilidade da acomodação e a fixação do preço por noite", acrescenta.