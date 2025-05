ExpoLondrina 2025 divulga programação oficial; confira

A SRP (Sociedade Rural do Paraná) lançou nesta quarta-feira (29) a 63ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. Em entrevista coletiva no Parque de Ney Braga, a diretoria da entidade detalhou a programação da exposição, que ocorre entre os dias 4 e 13 de abril.





Neste ano, a ExpoLondrina adotou como temática o “Você vive o agro do início ao fim do dia”. Sobre isso, Marcelo Janene El-Kadre, presidente da SRP, explica que o objetivo é mostrar a responsabilidade e a participação que o agronegócio tem durante o dia a dia das pessoas, tanto direta quanto indiretamente. No site oficial, a tabela de cores utilizada remete ao nascer e ao pôr do sol.

No ano passado, a ExpoLondrina recebeu mais de 470 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 1,26 bilhão em negócios. Aproximadamente 9 mil empregos diretos e indiretos foram gerados durante o evento.





Em relação às novidades desta edição, El-Kadre garante que o intuito é melhorar ano após ano para que as famílias possam aproveitar o evento. “Tudo o que a gente puder trazer de novidade, com qualidade, nós vamos trazer”, afirma. Neste ano, uma atividade interativa chamada de “rota premiada” vai incentivar os visitantes a percorrerem todo o parque em busca de selos. Ao final do dia, serão sorteados valores em dinheiro para quem completar o desafio.

Uma dessas novidades é em relação à vida animal, já que vão ser inaugurados 15 aquários com mais de 30 espécies de peixes ornamentais e nativos do Paraná e da região amazônica. O objetivo é mostrar aos visitantes os tipos de peixes que vão parar no prato de cada um, assim como ressaltar a importância que o meio ambiente tem para a vida humana.





O espaço fica próximo ao museu da SRP, na entrada do parque, e vai ficar ao longo de todo o ano disponível para visitação, principalmente de estudantes da região. A ideia é transformar o espaço em um “aquário de Londrina”, sendo o maior de toda a região. Também na parte ambiental, mudas de salsinha, manjericão, alecrim e hortelã serão distribuídas para os visitantes próximo à biblioteca móvel ambiental, que é uma parceria com a Sema (Secretaria do Ambiente).





