Roberto Carlos vem a Londrina em junho, mas adia show em Foz do Iguaçu; veja a nova data

O show de Roberto Carlos em Foz do Iguaçu, que estava agendado para o dia 7 de junho, tem uma nova data: 22 de setembro. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, os ingressos adquiridos estão automaticamente validados para a nova data no mesmo local e horário.





Em Londrina, a apresentação está confirmada pela assessoria para a próxima sexta (2), às 20h30 no Ginásio de Esportes Moringão. Nos dois primeiros dias de vendas, os camarotes foram praticamente todos vendidos, numa prova do grande número de fãs do artista em Londrina e região. Em Maringá, o show será no domingo (4).

Suas apresentações mais recentes em Londrina são de 2019 e 2016, sendo muito aguardada a sua presença. Será o primeiro show no Moringão, recém-inaugurado após a revitalização.





Roberto Carlos nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no Estado do Espírito Santo e começou a cantar na rádio aos nove anos.Sua primeira gravação foi em 1959 pela Polydor, em 1960 gravou um novo disco de 78 RPM, e com o primeiro LP a música "Louco Por Você" estourou rapidamente. Com aparições frequentes em programas da TV, começava ali um caminho de sucesso sendo reconhecido em todo o país. Em 1963 com o lançamento do disco Splish Splash, se transforma num dos mais populares artistas jovens da época.

Com canções como "É Proibido Fumar”, O Calhambeque", "Quero que vá tudo pro inferno", "Cama e Mesa", "Caminhoneiro" e suas aparições no cinema em filmes como "Roberto Carlos em Ritmo de Aventura", RC atravessou décadas renovando seu público com credibilidade, profissionalismo e sucesso. Com uma biografia respeitada e divulgada em suas redes, no início de sua carreira foi chamado pelo público por "Elvis brasileiro" ao cantar "Jailhouse rock".





SERVIÇO:

Roberto Carlos Show





Quando: sexta, 2 de junho, às 20h30





Local: Ginásio de Esportes Moringão - Rua Gomes Carneiro, 315





Ingressos: www.eventim.com.br