Fãs esgotam camarotes para ver Roberto Carlos em Londrina, em junho

Atemporal, popular, romântico. Roberto Carlos não dispensa apresentações e sua trajetória marca gerações. Com todos os camarotes já comercializados, o cantor e compositor se apresenta em Londrina no dia 2 de junho. Seu show será o primeiro evento não esportivo e fará a reinauguração do ginásio Moringão, que passou por reforma nos últimos três anos.





Os ingressos estão à venda pelo site www.eventin.com.br/robertocarlos. Os valores são R$ 300 (arquibancada), R$ 640 (setor branco, localizado no fundo da quadra), R$ 780 (setor amarelo, nas laterais da quadra), R$ 880 (setor azul, de frente para o palco) e R$ 800 (camarotes, localizados nas cabines de imprensa). Já as vendas presenciais podem ser feiras na Garagem 3 Veículos Multimarcas (Av. Juscelino Kubitschek, 1.441).

Com uma agenda cercada de expectativas pelos seus admiradores, antes de desembarcar em Londrina, o cantor e compositor se apresenta em Balneário Camboriú (SC) nesta sexta-feira (12), em Porto Alegre (RS), no domingo (14). Já a vizinha Maringá recebe o Rei no dia 4 de junho, depois Foz do Iguaçu no dia 7, Campo Grande (MS) dia 9 e Cuiabá (MT) no dia 12 de junho, certamente um show muito especial em razão do Dia dos Namorados.





Sua apresentação em Curitiba foi na última terça (9), no Teatro Positivo e, em uma homenagem à cantora Rita Lee, falecida aos 75 anos na segunda-feira (8), o cantor pediu um minuto de aplausos ao presentes. E também o fez, de modo súdito, aquela aclamada como rainha do rock pelos brasileiros.

Com identidade e talento ímpar, seu carisma é também um diferencial para quem acompanha a sua carreira. Para a empresária da área educacional Mari Luce Stock, 60 anos, falar de Roberto Carlos é sempre um prazer. E também um tantinho de nostalgia.





Aos11 anos de idade, a menina gaúcha se via rodeando a programação das rádios de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, para ouvir Roberto Carlos. "Na década de 70, tinha um programa na cidade só com músicas dele. Se eu não me engano, o nome era 'Cantando com o Rei', e já era perceptível o quanto era popular, pois ter um programa de uma hora, todos os dias, só de músicas suas, não era para qualquer um", expõe.







Stock define-se como "Rata do Rei" e , para ela, Roberto Carlos é eterno. Com o passar dos anos, ela pondera que permitiu-se conhecer mais artistas e também gosta de outros gêneros. "Mas sem colocar Roberto Carlos de lado". Moradora de Balneário Camboriú, a empresária está em Londrina por motivos familiares.







