Rock in Rio 2022 homenageia edição de 1985 e fala de censura a artistas

Ivan Lins deu início nesta sexta-feira (9) à homenagem que o Rock in Rio 2022 fez à 1985 - ano da primeira edição do festival, e oportunidade para alguns dos shows mais icônicos da história da música. Ele aproveitou para criticar o fascismo, pelo importante contexto histórico da carreira dele.



Os shows de 1985 reuniram Queen, que fez uma versão fantástica e inesquecível de "Love Of My Life" que marcou a carreira de Freddie Mercury; AC/DC e Whitesnake, em mais de uma noite cada, vieram para marcar a história do rock; até o Iron Maiden passou por aqui - e voltou em 2022!

O ano foi especialmente importante para a música do Brasil. No começo de 1985, a Ditadura Militar no Brasil começava a esmaecer. Diversos artistas que foram reprimidos ou estavam em exílio retornavam ao país, e os shows no Rock in Rio 1985 foram anunciados como "primeiro show da democracia brasileira."

Na homenagem feita durante 2022, o Rock in Rio chamou alguns dos principais artistas brasileiros que estavam no festival no século passado: Ivan Lins, Pepeu Gomes, Elba Ramalho, Blitz e Alceu Valença.

Esses, inclusive, foram alguns dos nomes musicais censurados durante a época da Ditadura Militar.