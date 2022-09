Rock in Rio terá Coldplay, Camila Cabello, Bastille e atrações brasileiras; veja o line-up

A banda Coldplay encabeça o palco Mundo do Rock in Rio neste sábado com um show que deve apresentar seus grandes clássicos. O palco principal do festival terá ainda o pop latino da cubana Camila Cabello e a mistura de rock alternativo com indie do grupo Bastille.





O festival vai abrir espaço até para shows de pagode no sábado. Destaque do dia no Espaço Favela, o cantor brasileiro Ferrugem vai se apresentar com Thiaguinho como convidado. Maria Rita, filha de Elis Regina, deve levar seu samba para o palco Sunset.

Veja, a seguir, os destaques do line-up do Rock in Rio deste sábado. Saiba também onde os shows vão ocorrer e a que horas.